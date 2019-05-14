Zalim İstanbul son bölümünde aşk itirafı: Biz aşık olduk
Zalim İstanbul 13 Mayıs Pazartesi günü sürprizlerle dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Olayların ardı arkasının kesilmediği Zalim İstanbul son bölümüne Cenk’in aşk itiraf damga vurdu. Cenk’in ‘biz aşık olduk’ itirafı şok etkisi yarattı. İşte, Zalim İstanbul son bölümüne damga vuran o anlar...
Zalim İstanbul'un 7. Bölümde, otel odasında Agah ve Seher'e yakalanan Cemre ile Cenk zor durumda kaldı. Seher, kızı Cemre'nin otel odasında Cenk ile beraber olduğunu öğrendiğinde çok sinirlendi. Agah da oğlu Cenk'in otel de olduğunu öğrenince soluğu orada aldı. Cenk, çalan otel odası kapısını açtığında karşısında babası ve Seher'i görünce şok oldu. Cemre,annesinin karşısında görmenin şokunu yaşarken Cenk’ten şaşırtan bir açıklama daha geldi. Cenk, başta Cemre olmak üzere verdiği cevapla odadakileri şaşırtır. "Biz aşık olduk!" diye olayı kurtarmaya çalıştı.
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