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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.09.2019 - 22:20, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul 10. bölüm fragmanları yayınlandı! Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman?

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Zalim İstanbul 10. bölüm fragmanları yayınlandı! Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman?

Ekranlarda fırtına estiren ve izleyici tarafından ilgiyle takip edilen Zalim İstanbul'un yeni sezon fragmanları yayınlandı. Kanal D ekranlarında macerasına kaldığı yerden devam edecek olan dizinin 10. bölümünde Şeniz kendini kurtarmak için Cemre ve Nedim'in peşine düşecek. Peki, Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, merakla beklenen dizinin yeni sezon tarihi...

Zalim İstanbul 10. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Her pazartesi seyircileri ekran başına kilitleyen Zalim İstanbul'un yeni sezon ilk bölümünde Cemre ve Nedim'in kaçması ile Karaçay Köşkü'nde yer yerinden oynayacak. Öte yandan, geçmişin hesabı ile karşı karşıya gelen Şeniz, yeni planlarını devreye sokacak. Heyecan dolu anların yaşanacağı dizide neler yaşanacağı sabırsızlıkla bekleniyor. İşte, Zalim İstanbul yeni sezon fragmanları ve diziyle ilgili merak edilenler...

ZALİM İSTANBUL YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zalim İstanbul yeni sezonuyla 9 Eylül Pazartesi Kanal D'de başlıyor! Herkes uzaklara kaçan Cemre ve Nedim'in peşindedir. Agah, Nedim için Seher ise Cemre için endişelenirken sadece kendi için endişelenen biri vardır, Şeniz! Yaptıklarının ortaya çıkacağından korkan Şeniz, Cemre ve Nedim'i yakalaması için adam tutar. Amacı onları Agah'tan önce yakalamaktır. Nedim'i korumaya çalışan Cemre ise yakalanma ihtimalinden dolayı tedirgindir. Şeniz'in planları başarılı olacak mı?

Karaçay ailesinden kaçan Cemre ve Nedim uzaklarda birbirlerine tutunmaya çalışırken diğer tarafta kıyametler kopar. Yeğeninin Cemre tarafından kaçırıldığını düşünen Agah çılgına döner ve tüm gazabını Seher ve ailesine yöneltir. Çünkü ağabeyinin emaneti olan Nedim'i bulmak zorundadır. Neye uğradığını şaşıran ise sadece Karaçay ailesi değildir, Seher de kızı için oldukça endişelidir. Şeniz ve Cenk ise gerçeklerin ortaya çıkacağından dolayı korku içindedir.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar...

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