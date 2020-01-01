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Televizyon
Haber Giriş: 01.01.2020 - 08:22,Son Güncelleme:/

Zahide Yetiş’le yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

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Zahide Yetiş’le yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Zahide Yetiş’le yeni bölüm tarihi program takipçileri tarafından merak konusu oldu. Show Tv yayın akışında Zahide Yetiş’le tekrar bölümünün olması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Zahide Yetiş’le yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Pek çok program yeni yıl tatili nedeniyle ekran macerasına ara verdi, bunlardan biri de Zahide Yetiş’le oldu. Show Tv yayın akışında bu nedenle Zahide Yetiş’le tekrar bölümü yer alıyor. Gündüz kuşağı programı 2 Ocak Perşembe günü canlı yayınla kaldığı yerden devam edecek. 

Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz her şey, sağlıklı yaşamdan lezzetli tariflere, merak edilen sorulardan çarpıcı hayatlara, eğlenceli misafirlerden uzman konuklara hepsi ve çok daha fazlası Zahide Yetiş'le programında yer alıyor. 

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