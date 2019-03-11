Yüzleşme'nin 2. bölümünde Ömer hayatını tehlikeye atıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYüzleşme'nin 2. bölümünde Ömer hayatını tehlikeye atıyor!
GeriTelevizyon Yüzleşme'nin 2. bölümünde Ömer hayatını tehlikeye atıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
11.03.2019 - 19:04, Son Güncelleme:

Yüzleşme'nin 2. bölümünde Ömer hayatını tehlikeye atıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüzleşme'nin 2. bölümünde Ömer hayatını tehlikeye atıyor!

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve salı akşamları yeni bölümleri yayınlanan Yüzleşme dizisinin, 12 Mart akşamı yayınlanacak 2. bölümü öncesi, yeni bölümden 2. fragman yayınlandı. Yüzleşmenin yeni bölümünde Ömer, Masal'ı kurtarmak isterken kendi hayatını tehlikeye atacak. Peki, Yüzleşme'nin 2. bölümünde başka neler olacak?

Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Eronat, Şerif Sezer ve Mesut Akusta gibi önemli isimlerin rol aldığı Yüzleşme, bu hafta 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu haftaki bölümde Battal, Ufuk'un ölümünün intikamını almak için Ömer'in peşine düşecek. İşte, Yüzleşme'nin 2. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa özet...

Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Altuğ Küçük'ün de senaryosunu kaleme aldığı Yüzleşme dizisinin bu hafta yayınlanacak 2. bölümünde; 

Ömer, Masal'ı kurtarmak isterken kendi hayatını tehlikeye atıyor. Ufuk'un ölümüyle şoka giren Masal, Ömer'in yardımıyla bedestenden uzaklaşıyor. Ufuk'un ölümünden kısa bir süre önce Ömer'le yaşadığı tartışma ise tüm dikkatleri Ömer'in üzerine çekiyor.

Masal, Battal ve Halil'den intikam alacağım derken Ömer'in hayatını tehlikeye attığının farkındadır. Battal, Ufuk'un ölümünün intikamını almak için Ömer'in peşine düşüyor.

Levent'in Ömer'e yıllar sonra Gonca'ya kimlerin, neler yaptığını itiraf etmesi iki arkadaşı düşman yapıyor. Ömer ve Masal'ı yalnız yakalayan Battal hangisini vurduracak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hayatımızın en güzel anını beklerken!

Yıllar sonra sakalsız! İşte Halit Ergenç'in yeni imajı...

Büyük aşk bitti mi? Kafaları karıştıran hamle!

Seher Dilovan'dan Hatice'ye ağır sözler