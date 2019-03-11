Yüzleşme'nin 2. bölümünde Ömer hayatını tehlikeye atıyor!
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve salı akşamları yeni bölümleri yayınlanan Yüzleşme dizisinin, 12 Mart akşamı yayınlanacak 2. bölümü öncesi, yeni bölümden 2. fragman yayınlandı. Yüzleşmenin yeni bölümünde Ömer, Masal'ı kurtarmak isterken kendi hayatını tehlikeye atacak. Peki, Yüzleşme'nin 2. bölümünde başka neler olacak?
Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Eronat, Şerif Sezer ve Mesut Akusta gibi önemli isimlerin rol aldığı Yüzleşme, bu hafta 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu haftaki bölümde Battal, Ufuk'un ölümünün intikamını almak için Ömer'in peşine düşecek. İşte, Yüzleşme'nin 2. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa özet...
Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Altuğ Küçük'ün de senaryosunu kaleme aldığı Yüzleşme dizisinin bu hafta yayınlanacak 2. bölümünde;
Ömer, Masal'ı kurtarmak isterken kendi hayatını tehlikeye atıyor. Ufuk'un ölümüyle şoka giren Masal, Ömer'in yardımıyla bedestenden uzaklaşıyor. Ufuk'un ölümünden kısa bir süre önce Ömer'le yaşadığı tartışma ise tüm dikkatleri Ömer'in üzerine çekiyor.
Masal, Battal ve Halil'den intikam alacağım derken Ömer'in hayatını tehlikeye attığının farkındadır. Battal, Ufuk'un ölümünün intikamını almak için Ömer'in peşine düşüyor.
Levent'in Ömer'e yıllar sonra Gonca'ya kimlerin, neler yaptığını itiraf etmesi iki arkadaşı düşman yapıyor. Ömer ve Masal'ı yalnız yakalayan Battal hangisini vurduracak?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle