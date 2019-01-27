Yüzleşme zamanı yaklaştı
Yapımını T Company, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği “Yüzleşme” yakında KANAL D’de başlıyor.
ÖZÜM GİBİ BÜYÜTTÜĞÜM KIZIM KAYIP
Senaryosunu Altuğ Küçük’ün yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in üstlendiği “Yüzleşme” dizisinin tanıtımı merak uyandırdı. Aile işi olan çiçek yetiştirme ve esans üretimiyle uğraşan Fikret’in (Uğur Yücel) “Özüm gibi, gözüm gibi büyüttüğüm kızım kayıp. Bir o yok, bir de kokusu yok” dediği tanıtım, izleyenleri duygulandırdı.
BÜYÜK SIRLAR AÇIĞA ÇIKACAK
Dizinin başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu paylaşıyor. Ayrıca Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Darda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül de oyuncu kadrosunda yer alıyor. “Yüzleşme”, 15 yıl boyunca saklanan sırların açığa çıkmasıyla Kalender kasabasında hayatın bir anda değişmesini konu alıyor.
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