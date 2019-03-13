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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
13.03.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Yüzleşme yeni bölüm fragmanında şok eden sözler

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Yüzleşme yeni bölüm fragmanında şok eden sözler

Yüzleşme 3. Bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Ekran macerasında 2 haftayı geride bırakan Yüzleşme’nin 3. Bölümünde Kalender Kasabası'nda yaşanan şüpheli ölümler tüm dikkatleri Masal ve Ömer'e çeviriyor. Peki, ikili kendilerini aklayabilecek mi, yeni bölümde neler olacak? İşte Yüzleşme yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet

 

Yüzleşme dizisi 12 Mart Salı günü 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni Kanal D dizisinin son bölümünde Fikret'in (Uğur Yücel), 15 yıl önce kaybolup Masal (Hande Doğandemir) olarak dönen kızını kokusundan tanıyıp fenalaşarak yere yığıldığı, Can Gox'un şarkısı eşliğinde yayınlanan o sahne büyük beğeni topladı ve sosyal medyada övgüler aldı. Duygu ve heyecan yüklü son bölümün hemen ardından yeni fragman da paylaşıldı. İşte, Yüzleşme yeni bölümünden ilk görüntüler...

 YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ufuk'un ölümünün ardından Kalender Kasabası hiç olmadığı kadar hareketli günler yaşar. Arka arkaya yaşanan iki şüpheli ölüm herkesi tedirgin eder. Tüm gözler kasabaya yeni gelen Masal ve yıllar sonra ortaya çıkan Ömer'e çevrilmiştir. Zümrüt ve Masal bu tüm detaylarıyla konuşur. Zümrüt kendi planının hatalı olmasından ziyade Ufuk'u kimin öldürdüğü ile ilgilenir.

Fikret konuşmaları sırasında Ömer'i uyarır. İnsanların ondan şüphelenebileceklerinden bahseder. Böyle düşünen sadece Fikret değildir. Pek çok kişi de onunla aynı fikirdedir.

Öte yandan Ömer, Gonca'nın başına gelenleri öğrenme peşindedir. Bu yüzden araştırmalara başlar. Zira yıllar önce kaybolan sevdiğinin başına neler geldiği halen ilk günkü gizemini korumaktadır.

 

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