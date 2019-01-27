Yüzleşme dizisi oyunları kimdir? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Yüzleşme dizisi oyuncuları kimdir sorusunun yanıtı birçok dizisever tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı Yüzleşme'nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte, Yüzleşme dizisi oyuncu kadrosu ve genel hikayesi.
Kanal D’nin; yapımı T Company, yapımcılığı Bülent Turgut’a ait yeni dizisi Yüzleşme’nin ilk tanıtımı yayınlandı. Senaryosunu Altuğ Küçük’ün yazdığı yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in üstlendiği dizinin tanıtımı büyük merak uyandırdı.
Ailesinden yadigar çiçek yetiştirme ve esans üretimi işiyle uğraşan Fikret’in (Uğur Yücel) ‘Özüm gibi, gözüm gibi büyüttüğüm kızım kayıp, bir o yok, bir de kokusu yok’ dediği tanıtım, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun paylaştığı Yüzleşme’de; Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Darda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül de yer alıyor.
Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçen hikâyede; 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
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