Yüzleşme 4. Bölüm Fragmanı yayında! Masal'ın gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?
Yüzleşme dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yaklaşık 56 saniye süren Yüzleşme 4. Bölüm fragmanına ‘Demek gittiğin yere geri döndün Gonca’ sözleri damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak? Masal'ın gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?
Yüzleşme dizisi dün akşam üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 19 Mart 2019 Salı akşamı yayınlanan 3. Bölümde, Masal'a tuzak kuranların kim olduğu ortaya çıktı. Herkesin şüpheyle baktığı Masal ve Ömer ise gün geçtikçe sırlarla örülü olaylarda birbirlerine daha da yakınlaştı. Fikret ise Zümrüt'le ilk kez karşı karşıya geldi.Fikret, Songül'ün hisseleri Battal ve Halil'e sattığını öğrenince Songül'le arasında ipler iyice gerildi. Ömer ve Fikret, hisseleri alabilmenin peşine düştü. Fikret, kaybolan kızının başına neler geldiğini bilmek ve kaybettiği her şeyi geri almak fazlasıyla hırslandı. Öte yandan Ömer, Gonca'nın başına gelenleri öğrenme peşindedir. Tüm bu olaylar yaşanırken jandarmalar Ufuk'un kim tarafından öldürüldüğünü araştırırken Masal tehlikeye girdi. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde. İşte, Yüzleşme yeni bölümünden ilk görüntüler...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Masal'ın Gonca olduğunun öğrenilmesi artık kaçınılmaz bir sona doğru yaklaşır. Savcı, 15 yıl önce kaybolan Gonca'nın dosyasını tekrar açmaya karar verir. Fikret, Gonca'yı bulmak için Songül'den destek ister fakat karşılık bulamaz. Zira Songül, Gonca'nın yıllar önce öldüğünü düşünmektedir. Fikret ise Songül'e serzenişte bulunur. Savcı olayları ve delilleri derinlemesine inceler. Masal'ın, Ufuk'un öldürüldüğü gece çekilen fotoğrafı Savcı'nın eline geçince olayların rengi fazlasıyla değişir. Kalender Kasabası'nda gizli kalan tüm sırlar aydınlanırken Masal Gonca olduğunu saklayabilecek mi?
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