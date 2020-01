Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında?

Türk şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı, sunucu Fatma Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963 tarihinde dünyaya geldi.Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosu ile başladı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı.



1979'da Şan Tiyatrosu'na girdi. 1984'e kadar burada birçok oyun ve müzikallerde yer aldı. Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı ve Carmen rol aldığı çalışmalardır. Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı adlı filmlerde de oynadı. 1985-1988 yılları arasında, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşkolsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler adlı oyunlarda rol aldı. 1989-1990 yılları arası Gülhane Etkinlikleri'nde sunucu ve show girl olarak çalıştı.



Yonca Evcimik'in müzik hayatı



1991 yılında Yonca Evcimik ilk albümü Abone'yi piyasaya sürdü. Albüm arabesk furyasının hâkim olduğu bu dönemde ilginç bir şekilde öne çıkmıştı. İlk 2,5 ay hiç satmayan albüm Evcimik'in TRT'de yayınlanan Yarım Elma isimli programa dansçılarıyla birlikte katılması ile patladı.Programdan sonra çok beğenilen Evcimik'in ilk olarak Abone ve Şok isimli şarkılarına klip çekti.

Albüme adını veren Abone isimli şarkının sözleri Aysel Gürel'e, müziği Garo Mafyan'a aittir. Albümdeki şarkıların çoğu kliplendirildi. Albümün başlıca hitleri; Abone, Yalancı Bahar, Taksit Taksit, Cesaretim Yok ve Şok'tur. Abone isimli şarkı Türk pop müziğinin milat şarkısı olarak gösterildi.



Yonca Evcimik 1992 yılının sonunda ikinci albümü "Kendine Gel"i piyasaya sürdü. Bu albüm ilk kez bir reklam kampanyası şeklinde hazırlanan albüm olmuştur. Klip kartoneti, bilbordlardaki fotoğraflar ve çekilen ilk klip birbirini tamamlayıcı nitelikte hazırlanmıştır. Yine ilk kez vücut ritmi bu albümde kullanılmıştır. O zamanlar Türkiye'de vücut ritmiyle çıkarılan sesleri kayıt etmek için özel bir aygıt bulunmadığı için Yonca Evcimik ve 11 dansçı stüdyoda mikrofonlar yardımıyla dans koreografisindeki vücut seslerini müziklerinde kullanmışlardır. Albümdeki hit şarkıların başında Kendine Gel, Henüz Çok Gencim, Haberin Olsun ve Karambol gelir. Albümün ilk klibi ayrıca profesyonel anlamda çekilen ilk Türk klibi olma özelliğini taşır. Önceden bir şarkının yaklaşık 5 farklı klibi olur ve genellikle çekimler tek mekanda gerçekleşirdi. Ancak Kendine Gel'in klibi 3 günde çekilmiştir. Cromakey tekniği kullanılmıştır.



1994'te Türkiye'de yapılan ikinci tekliyi yaptı (Türkiye tarihinin ilk teklisi 1993 yılında T-Ekspres nam-ı diğer Erol Temizel'in piyasaya çıkarttığı "Dom Dom"dur.). "8:15 VAPURU" adlı bu tekli, kısa sürede müzik marketlerde ilk sıralara yükseldi. Yonca Evcimik tek şarkı ve onun 3 remiksinden oluşan tekliyle yurt dışındaki örneklerinde olduğu gibi yeni albümünün tanıtımını yapmış oldu. Şarkının klibi Kadıköy'de çekildi; Klipte İzel, Ercan Saatçi ve Seden Gürel de yer aldı.Bu single yaklaşık 400.000 adet sattı. Yonca Evcimik 1994 yılının Temmuz ayında "Yonca Evcimik 94" adlı albümünü piyasaya sürdü. Farklı bir tarz deneyen sanatçı, Jamaican Rap Sound’un Türkiye’de ilk kez kullanıldığı bu albümle popülaritesinden ve başarısından bir şey kaybetmediğini kanıtladı. Bu albüm Abone'den sonra en çok satan ikinci Yonca Evcimik albümüdür. Yonca Evcimik bu albüm sayesinde sesini Avrupa'ya duyurmaya başlamıştır. Albümün başlıca hit şarkıları Bandıra Bandıra, Tükendik ve Gel Gel'dir.



Kendisine Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendiren sanatçının House Music yaparak Avrupa ve dünyaya açılan ilk pop sanatçımız olduğu ileri sürülmektedir.Albüm ilk olarak Hollandalı bir yapım şirketi tarafından 3 şarkılık tekli olarak piyasaya sürüldü. 30 Eylül 1995'te albümün tanıtımı Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olan Amsterdam Chemistry Club‘da yapılmış, Radyo 2019 bu lansmanı canlı olarak radyodan vermişti. 29 Eylül 1995'te parçanın klibi MTV Party Zone’da gösterildi. Gerek promosyonun tamamıyla Avrupa’ya dönük olması ve gerekse tekli formatının sadece Avrupa’da piyasaya çıkacak olması, bu girişimi daha da önemli kıldı. Parça, Hollanda’da 12 inch (promo) ve cd formatında basıldı ve ‘I’m Hot For You’, onun Dub Miksi ve ‘Haydi Durma Dans Et’ adlı üç parçalık maksi tekli, 1 Ekim 1995'te Avrupa’da satışa sunuldu. Parçanın klibi ise, yurtdışından gelen bir ekip tarafından üç gün ve gece çalışılarak çekildi. Daha önce çektiği video kliplerden ikisi ödül almış Rene Nujiens, klibin yönetmenliğini üstlenirken, prodüktörlüğünü de aynı zamanda ‘I’m Hot For You’ isimli parçanın söz yazarı olan Richard Cameron yaptı. Daha sonra Evcimik bu albümü 5 Türkçe ve 3 İngilizce şarkı ve 4 remix olarak Türkiye'de piyasaya sürmüştür. Albümdeki sözü ve müziği Nazan Öncel'e ait olan "Sallan Yuvarlan" adlı şarkı Türkiye'nin ilk Rock'n Roll şarkısıdır. Albümün başlıca hitleri Hot For You, Boza ve Sallan Yuvarlan'dır.



1997 yılında ” YAŞASIN KÖTÜLÜK ” isimli tekli çalışması 1997 senesinde piyasaya sürüldü. Sezen Aksu imzalı teklinin yayınlanması ile aynı dönemde hararetli bir şekilde tartışılan siyasi olaylar ile paralel şekilde denk düşen şarkının sözleri ve Erhan Ceyhan yönetmenliğinde hazırlanan eğlenceli video klibi ile Evcimik yine uzun süre gündemi ve müzik listelerinin zirvesini meşgul etti. 1998’de ” GÜNAHA DAVET ” adlı albümü ile tekrar sevenlerine merhaba diyen Yoncimik , baştan aşağıya yenilediği görünümü , güçlü altyapılar ile hazırlanan şarkıları ile adını yine zirveye yazdırdı. ”Tatlı Kaçık” , ”Günaha Davet” ve ”Vurula Vurula” gibi hitleri barındıran bu albüm sayesinde Türk popunda edindiği farklı yerin hakkını bir kez daha verdi ve bunun karşılığını da gerek yüksek albüm satışları , gerekse birbirinden prestijli birçok ödül ile aldı. Evcimik; Kral Tv Video Müzik ödüllerinde bu albümüyle yılın en iyi kadın pop müzik sanatçısı seçilmiştir. Albümün başlıca hitleri Tatlı Kaçık, Vurula Vurula ve Günaha Devet'tir. Bu albümde Evcimik'e Sezen Aksu, Şebnem Ferah ve Fatih Erkoç gibi önemli isimler vokal yapmıştır. Bu albümün gündemde olduğu yıllarda Sezen Aksu "Eğer Madonna'ya verilen imkanlar Yonca'nın elinde olsaydı, bugün Yonca Evcimik Madonna'dan daha ileride olurdu." açıklamasında bulunmuştur.



Müzik çalışmalarına üç yıl ara veren Evcimik, 2001 yılında yeni bir albümle hayranları ile buluştu. “HERKES BAKSIN DALGASINA” adını verdiği 6. stüdyo albümü ile yine farklı bir Yonca huzurlarımızda idi. ”Sexy” isimli şarkısının yurt dışındaki örneklerinden farksız olağanüstü dans performansları ile süslü video klibi ile haftalarca konuşulan Evcimik , bu albümünde birçok farklı tarzı bir araya getirmesi ve dans ağırlıklı albüm konsepti ile yine hayranlarından tam not aldı. 1999 Gölcük depremi ile bir kez daha tüm Türkiye’ye gösterdiği duyarlı yönünü albümün fotoğraf çekimleri için hazırlanan kostüm tasarımlarına taşıyan sanatçı , sevenlerinin çok ihtiyacı olan neşe sevgi ve barış üzerine mesajlar vermeyi bu albümünde de ihmal etmedi. Evcimik, bu albümde ayrıca "Bir Şans Daha" isimli ilahi seslendirmiştir. Albümün hitleri Sexy ve Hoşçakal isimli şarkılardır.



Takvimler 2002 ‘yi gösterdiğinde yine bir ilk yapma zamanı gelmişti. Evcimik , 1991 – 1994 arasındaki albümlerindeyayınladığı ve dillere marş olan 12 şarkısının, Türkiye’nin en ünlü DJ ‘leri tarafından yapılan remixleri ile hazırladığı ” THE BEST OF YONCİMİX – REMİXES ” albümünü 2002 yazında yayınlayarak , avrupai müzik alt yapıları ile yine piyasadaki rakiplerinden bir adım önde olduğunu kanıtladı. Bu albümün bir diğer özelliği ise , Evcimik’in şarkı seçiminde resmi fan club üyelerinin fikirlerini almış olması ve bazı fan club üyelerinin kolaj çalışmalarına albüm kartonetinde yer vermesi olmuştur. Albümün ilk video klibi ise Abone , 8:15 vapuru ve Bandıra Bandıra adlı üç Yonca klasiğinin , megamix versiyonuna çekildi. Remix albümü tüm Yonca severleri eskiye götürürken , müzik eleştirmenlerinden de tam not aldı.



2004'te DMC etiketi ile yayınladığı ”AŞKA HAZIR” adlı EP'si ile hayranlarını sevindiren Evcimik, bu albümde Sallayalım Dünyayı ve Aşkım adlı şarkılarına video klip çekti. Söz yazarı ve besteci kimliği ile de göz dolduran sanatçı, Türkiye’de geniş kitlelere R&B ve Hip – Hop tarzını bu albümdeki şarkıları ile sevdirmeyi başardı. 2005 yılında ise hayranlarına bir sürpriz yaparak “OLDU GÖZLERIM DOLDU” adlı bir tekli çıkardı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı, kısa sürede müzik listelerinde en yüksek sıralarda yer almayı başardı.



Evcimik; 21 Ekim 2008′de 3 yıllık bir aradan sonra ”ŞÖHRET – İBRET ÖYKÜSÜ” adındaki albümünü piyasaya sürdü. Genç yeteneklere yer vererek Popkorn adlı kız grubunun yanı sıra kendi şarkılarını yazan ve çok iyi bir dansçı olan Uğur Yıldıran (U.UR)'a kendi albümünde yer verdi. Türkiye de yine denenmemişi yaptı ve 3 farklı projeyi bir albümde birleştirdi. Bu albümde sanat camiasında büyük sorun olarak gördüğü şöhret hastalığını konu alan Evcimik, şarkılarıyla mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Albüme ismini veren "Şöhret" isimli şarkının müziği Bora Öztoprak'a, sözleri ise Bora Öztoprak ve Yonca Evcimik'e aittir. Çapkın Kız isimli şarkıya klip çekilmiştir.



Yonca Evcimik 2010 yılında Tweetine Bandım isimli tekliyi piyasaya sürdü. Şarkı sosyal paylaşım sitelerindeki sözcükler kullanılarak Tiridine Bandım türküsünün müziğine uyarlandı. Sözleri Merve Gürcan'a, müziği Emre Gürcan'a ait olan şarkıya klip de çekildi. Evcimik "Bu tekli benim müzik kariyerimde bir değişiklik yaptığımı göstermiyor. Sadece eğlence amaçlı, gülelim ve eğlenelim diye yaptığımız bir şarkı." açıklamasını yapmıştır.



Yonca Evcimik hayvan hakları için başlattığı "Var Olmak Haktır" adlı sosyal sorumluluk projesi için 2011 yılında çeşitli sanatçılarla birlikte Seni Hala Seviyorum isimli bir single'a imza atmıştır.



Evcimik, Eylül 2012'de sözleri Barlas Erinç'e, bestesi Tolib Kuliev'e, düzenlemesi İskender Paydaş'a ait olan Yallah Sevgilim isimli bir single yapmıştır. 2014'ün Haziran ayında ise 15. adlı albümünü piyasaya sürdü.



Yonca Evcimik'in "Abone" ile başlayan müzik maratonunda aldığı ödüller arasında "En Çok Satan Albüm Ödülü", "Ümit Vaad Eden Sanatçı Ödülü", Türkiye'de dönemin en önemli ve etkili video müzik kanalının düzenlediği organizasyonda "Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı Ödülü" ve KKTC'de düzenlenen bir törende de "Yılın Kadın Pop Sanatçısı Ödülü", doğaya ve canlılara verdiği önemden ve bu konudaki çalışmalarından dolayı Doğa ve Çevre Derneği'nden "Yılın Çevrecisi Ödülü" bulunmaktadır.



Diğer çalışmaları



Sanatçı kariyeri boyunca birçok TV projesinde de boy gösterdi. 1993’te “Karambol Show” adlı bir show programı hazırlayıp sunan Evcimik, dans şovları ve ünlü konuklarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. 1996 yılında “Çılgın Bediş” isimli televizyon dizisinde başrol oynadı. Haftanın 7 günü çekimler için ayrılan dizi reyting rekorları kırdı. Günümüze kadar toplam 18 kez yayımlanan dizi, her defasında reyting sıralamasında üst sıralarda yer almayı başarmıştır. 2006 yılında ise ilk kez “Benimle Dans Edermisin” adlı yarışmada jüri koltuğuna oturan Evcimik, bu yarışma sayesinde yeni jenerasyona dansı tekrar sevdirmeyi başardı. Yarışmanın dört sezonunda da yer alan Yonca Evcimik, son olarak 2008 yaz aylarında yayınlanan “Ikizler” adlı yarışmada jüri üyesi görevi yaptı. 2007 yılında Cumartesi sabahları ekrana gelen “Yoncimik Harikalar Diyarı” adlı bir çocuk programı sunan sanatçı, minik hayranlarının kalbini bir kere daha fethetti.



Evcimik’ in ayrıca prodüksiyon çalışmaları da bulunuyor. Birkaç İyi Adam ve Çıtır Kızlar gruplarının tekli ve albümlerinin prodüktörlüğünü üstlenen sanatçı, bu çalışmalar esnasında başka bir yönünü de ortaya koyarak klip yönetmenliğine soyundu. Kendi kliplerinin yanı sıra prodüktörlüğünü yaptığı Çıtır Kızlar ve Birkaç İyi Adam gruplarının da birçok video klibinde yönetmen koltuğunda yer aldı. 2007 yılında Yeliz'in "Yalan" isimli şarkısının da klip yönetmenliğini yapmıştır.

Sanatçının müzik dünyasına girdiği ilk yıllarda basın ve sanatçının sevenleri tarafından kendisine yakıştırılan lakabı ‘’YONCİMİK’’ adını Türkiye’nin ilk ve tek lisanslı markası haline getirmeyi hedefleyen Evcimik, bu konu ile ilgili en önemli girişimini 2006 nisan ayında yayınladığı, psikiyatr ve pedagogların denetiminde kendi kaleme aldığı ‘’Yoncimik’ in Maceraları -1- Bayram’’ ile gerçeğe dönüştürdü. Okul öncesi çocuklara yönelik hazırlanan kitap serisinde doğum, ölüm, okul hayatı ve gözlüklü olmak gibi çocuklara anlatılmakta ya da çocukların algılamasında sorun yaşanan konuları ele alan Evcimik, serinin ilk ve ikinci sayısı ‘’Yoncimik’in Maceraları -2- Doğum’’ ile yakaladığı yüksek satış rakamları ile yazarlıkta da başarılı olduğunu kanıtladı. Yoncimik projesi kapsamında “Yoncimik Bebek”‘leri satışa sunan sanatçı büyük başarıya ulaştı. Sanatçının ‘’Yoncimik’’ projesi kapsamında ele aldığı bir diğer alan olan gençlik dergisi projesi ‘’Yoncimix’’ ise yayın hayatına 2006 ağustos ayında başladı. 2008 yılında kendi adını taşıyan çantaları da piyasaya sürdü.