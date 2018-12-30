Yılbaşında TV’de ne var? Yılbaşı programları
Yılbaşı gecesini evde geçirecek olan tv yayın akışlarını incelemeye başladı. Televizyon kanallarının her birinde birbirinden ünlü isimler farklı şekillerde sahne alacak. Kimileri diziye konuk olurken; kimileri yarışma sahnesinde hünerlerini sergileyecek. Peki, yılbaşında TV’de ne var? İşte, yılbaşı programları
Her sene olduğu gibi 2018 yılının son haftasında da Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları yılbaşına özel programlarını duyurmaya başladılar. Neredeyse bütün kanallar yılbaşı gecesine özel TV programları hazırlıyor. İşte, 31 Aralık tarihli yayın akışlarına göre yılbaşı programları.
KANAL D
Çocuklar Duymasın dizisi yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D’de olacak. Çocuklar Duymasın’a şarkılarıyla Suzan Kardeş, Ankaralı Coşkun ve Sinan Yılmaz renk katacak. Müziğin ve dansın bir arada olacağı yılbaşı özel bölümü, eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Dizinin ardından, 2019’un ilk saatlerinde ise “Deadpool” adlı aksiyon filmi yayınlanacak. Sinemaseverlerden tam not alan “Deadpool”, yılbaşı akşamı izleyicileri eğlendirmeye devam edecek
TV8
TV8’de sevilen yarışma O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yer alcak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, İrem Helvacıoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk olacak.
ATV
ATV'de ‘Kim Milyoner Olmak İster' dünya şampiyonu kadın sporcularımızın yarışacağı bir bölümle ekrana gelecek ve herkes ödülünü Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.
TRT 1
TRT1’de ise ‘Ege’nin Hamsisi’ final bölümü. Koliva, Sümer Ezgü, Güliz Ayla konserleriyle renklenecek hayli neşeli bir final olacak. ‘Aileler Yarışıyor’da ise iki ekran ailesi karşı karşıya: ‘Elimi Bırakma’dan Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey ve ‘Kalk Gidelim’den Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık. Şarkılar Alişan ve Merve Özbey’den. Ödüller ise Mehmetçik Vakfı’na gidecek.
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