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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
17.04.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Yılan Hikayesi’nde kendimi öldürttüm

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Yılan Hikayesi’nde kendimi öldürttüm

Sevilen oyuncu Şinasi Yurtsever merak edilenlerini ve bilinmeyenlerini anlattı.

Emre Saygı'nın sunduğu 'Hadi Be' programına Şinasi Yurtsever konuk oldu. Bir dönem Yılan Hikayesi'nde rol alan ünlü oyuncu diziden neden çıktığını anlattı.

Eli yüzü düzgün, normal bir karakter oynatmıyorlar bana

Ünlü oyuncu, rol aldığı “Arapsaçı” filminden de bahsetti: “Bu filmde Tekin karakterini canlandırıyorum ama biraz tekinsiz bir karakter. Zaten genelde eli yüzü düzgün normal bir karakter oynatmıyorlar bana. Ya parayı çok seven, ya cimri, ya acımasız, ya görgüsüz karakterleri oynuyorum. Tekin de tekinsiz bir karakter. Hiçbir şey yapmadan yırtmaya çalışıyor. Filmde bütün karakterlerin hikayesi bir yerde birleşiyor, içinden çıkılmaz bir arapsaçı haline geliyor.”

İnternetteki doğum tarihim yanlış

Şinasi Yurtsever, internet sitelerindeki biyografisinde doğum yeri ve tarihinin yanlış yazdığını söyledi: “77’li ve Malatyalı olmaktan da rahatsız değilim. Hem Malatyalılar seviyor hem yaşım 4 yaş daha küçük. Ama onu kim yazdı, niye yazdı bilmiyorum. Vikipedia’ya kadar gitmiş bu. Oraya yazmışlar 23 Mayıs 1977, Malatya. Birini tuttursaydın bari. Doğrusu 16 Temmuz 1973, Erzincan.” 

Eşim dırdır etsin, Beşiktaş yenilmesin

Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Şinasi Yurtsever, programın “O mu, Bu mu” köşesinde “Beşiktaş’ın mağlubiyeti mi, eşimin dırdırı mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Eşimin dırdırını Beşiktaş’ın mağlubiyetine tercih ederim. Eşim dırdır etsin, Beşiktaş yenilmesin.”

Yılan Hikayesi’nde kendimi öldürttüm

Onur beni mahvedecek

Yurtsever, birlikte maçlara gittiği arkadaş grubunda sürekli yemek düşünen en iştahlı kişinin Onur Buldu olduğunu söyledi: “Deli gibi yemek yiyen birisi değil ama maç öncesi her buluşmamızda ‘Onur yemek yemeye mi geliyorsun buraya?’ diyorum ona. Onur beni mahvedecek bunu söylediğim için. Onun diline düşmek çok kötü bir şey.”

Yılan Hikayesi’nde kendimi öldürttüm

Yıllar önce “Yılan Hikayesi”nde rol alan Şinasi Yurtsever, o dizide “kendisini öldürttüğünü” söyledi: “Ben ‘Yılan Hikayesi’nde kendimi öldürttüm. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Normalde çok disiplinliyimdir, hayatta yapmam. Ama o kadar soğuktu ki hava, donuyordum. Sabah sete giderken çok mutsuzdum. ‘Ben ölmek istiyorum’ dedim. Yönetmen ‘hayır’ filan dedi, ben çok ısrar ettim. Sonra Memet Ali Alabora vurdu beni, tak tak tak ateş etti, o kadar mutlu öldüm ki. Yönetmen ekiptekilere ‘Kolunun altına girip kenara taşıyın’ dedi. ‘Hayır, yerde kalmam lazım’ dedim. Bir sonraki bölümde ‘ölmemiş’ olmasın diye yerde çakılı kaldım.”

 

H harfinin sırrı

Yurtsever, Instagram’da paylaştığı, ortaokulda 8-H sınıfında okurken çekilmiş fotoğrafının ekrana getirilmesi üzerine şöyle dedi: “H harfi benim için gerçekten enteresan. Çok fark edilmemi sağlayan ‘İşler Güçler’de Hakkı’yı, ‘Yabancı Damat’ta Hamit’i, ‘Kardeş Payı’nda Hilmi’yi oynadım. Nasıl oluyor da oynadığım karakterler hep ‘h’ harfiyle başlıyor? H harfi hayatımda acayip bir yerde.”

 

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