Yılan Hikayesi’nde kendimi öldürttüm
Sevilen oyuncu Şinasi Yurtsever merak edilenlerini ve bilinmeyenlerini anlattı.
Emre Saygı'nın sunduğu 'Hadi Be' programına Şinasi Yurtsever konuk oldu. Bir dönem Yılan Hikayesi'nde rol alan ünlü oyuncu diziden neden çıktığını anlattı.
Eli yüzü düzgün, normal bir karakter oynatmıyorlar bana
Ünlü oyuncu, rol aldığı “Arapsaçı” filminden de bahsetti: “Bu filmde Tekin karakterini canlandırıyorum ama biraz tekinsiz bir karakter. Zaten genelde eli yüzü düzgün normal bir karakter oynatmıyorlar bana. Ya parayı çok seven, ya cimri, ya acımasız, ya görgüsüz karakterleri oynuyorum. Tekin de tekinsiz bir karakter. Hiçbir şey yapmadan yırtmaya çalışıyor. Filmde bütün karakterlerin hikayesi bir yerde birleşiyor, içinden çıkılmaz bir arapsaçı haline geliyor.”
İnternetteki doğum tarihim yanlış
Şinasi Yurtsever, internet sitelerindeki biyografisinde doğum yeri ve tarihinin yanlış yazdığını söyledi: “77’li ve Malatyalı olmaktan da rahatsız değilim. Hem Malatyalılar seviyor hem yaşım 4 yaş daha küçük. Ama onu kim yazdı, niye yazdı bilmiyorum. Vikipedia’ya kadar gitmiş bu. Oraya yazmışlar 23 Mayıs 1977, Malatya. Birini tuttursaydın bari. Doğrusu 16 Temmuz 1973, Erzincan.”
Eşim dırdır etsin, Beşiktaş yenilmesin
Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Şinasi Yurtsever, programın “O mu, Bu mu” köşesinde “Beşiktaş’ın mağlubiyeti mi, eşimin dırdırı mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Eşimin dırdırını Beşiktaş’ın mağlubiyetine tercih ederim. Eşim dırdır etsin, Beşiktaş yenilmesin.”
Onur beni mahvedecek
Yurtsever, birlikte maçlara gittiği arkadaş grubunda sürekli yemek düşünen en iştahlı kişinin Onur Buldu olduğunu söyledi: “Deli gibi yemek yiyen birisi değil ama maç öncesi her buluşmamızda ‘Onur yemek yemeye mi geliyorsun buraya?’ diyorum ona. Onur beni mahvedecek bunu söylediğim için. Onun diline düşmek çok kötü bir şey.”
Yılan Hikayesi’nde kendimi öldürttüm
Yıllar önce “Yılan Hikayesi”nde rol alan Şinasi Yurtsever, o dizide “kendisini öldürttüğünü” söyledi: “Ben ‘Yılan Hikayesi’nde kendimi öldürttüm. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Normalde çok disiplinliyimdir, hayatta yapmam. Ama o kadar soğuktu ki hava, donuyordum. Sabah sete giderken çok mutsuzdum. ‘Ben ölmek istiyorum’ dedim. Yönetmen ‘hayır’ filan dedi, ben çok ısrar ettim. Sonra Memet Ali Alabora vurdu beni, tak tak tak ateş etti, o kadar mutlu öldüm ki. Yönetmen ekiptekilere ‘Kolunun altına girip kenara taşıyın’ dedi. ‘Hayır, yerde kalmam lazım’ dedim. Bir sonraki bölümde ‘ölmemiş’ olmasın diye yerde çakılı kaldım.”
H harfinin sırrı
Yurtsever, Instagram’da paylaştığı, ortaokulda 8-H sınıfında okurken çekilmiş fotoğrafının ekrana getirilmesi üzerine şöyle dedi: “H harfi benim için gerçekten enteresan. Çok fark edilmemi sağlayan ‘İşler Güçler’de Hakkı’yı, ‘Yabancı Damat’ta Hamit’i, ‘Kardeş Payı’nda Hilmi’yi oynadım. Nasıl oluyor da oynadığım karakterler hep ‘h’ harfiyle başlıyor? H harfi hayatımda acayip bir yerde.”
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