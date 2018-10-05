Yeni Gelin 56. bölüm fragmanında Kalender'in çözümü konağı alt üst ediyor
Yeni Gelin dizisi yayınlanan 56. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bella hastalanır. Bella’ya iş yapmak kesinlikle yasaklanır. Kalender'in çözümü bütün konağı alt üst edecektir. İşte, Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Yeni Gelin 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Baran’ın Şirin’den çocuk istediği tanıtımda, Kamil ve Kalender’in havuzda tavla keyfi yaptığı eğlenceli görüntüler dikkat çekiyor. Konağa yanaşma alınmasını isteyen Nazgül ve Afet pişman olacağa benziyor. İşte, Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Möhteber, artık resmen Yüreğir İlçesi Belediye Başkanı Adayı, nam-ı diğer “Pambık Leydi” dir. Möhteber, önce konakta kendi kitlesini yaratmaya çalışır. Birçok kişinin desteğini almasına rağmen Kalender’in desteğini alamaz. Kalender, Möhteber’in adaylığına sonuna kadar karşıdır. Möhteber’in bunu, sırf inat yüzünden yaptığını, elbet vazgeçeceğini düşünür. Möhteber’in adaylığı, Kalender kadar Baran’ı da rahatsız etmektedir. Duran’ların Ağa’sı olarak adaylık, kendi hakkıdır. Fakat en büyük derdi de bu değildir. Çünkü Şirin’in temizlik takıntısıyla uğraşmaktadır. Baran, Şirin’in bu takıntısından ancak evlendikten sonra haberdar olmuştur. Hayatı, zindana dönmüştür. Şirin’se hayatından gayet memnundur.
Konakta, cepheler yavaş yavaş kendini belli eder. Bir grup Möhteber’in yandaşıdır, bir grup karşısındadır, bir grup da çekimserdir. Tabi ki bir grup da ikili oynamaktadır. Bella ise her zamanki gibi sağ duyunun temsilcisidir. Konakta var olan tüm rekabetten ve hırstan uzakta Hazar’ı iyileştirmek için uğraşmakta, evin işleriyle ilgilenmektedir. Hazar’ın tüm uyarılarına rağmen kendini fazlasıyla yormaktadır. Nitekim Hazar’ın dediği olur ve Bella hastalanır. Bella’ya iş yapmak kesinlikle yasaklanır. Bunun üzerine Kalender Ağa’nın bulduğu çözüm, konakta infial yaratacak niteliktedir. Kalender, öyle bir çözüm bulmuştur ki konaktaki tüm dengeler alt üst olacaktır.
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