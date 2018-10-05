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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
05.10.2018 - 18:17, Son Güncelleme:

Yeni Gelin 56. bölüm fragmanında Kalender'in çözümü konağı alt üst ediyor

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Yeni Gelin 56. bölüm fragmanında Kalender'in çözümü konağı alt üst ediyor

Yeni Gelin dizisi yayınlanan 56. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bella hastalanır. Bella’ya iş yapmak kesinlikle yasaklanır. Kalender'in çözümü bütün konağı alt üst edecektir. İşte, Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Yeni Gelin 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Baran’ın Şirin’den çocuk istediği tanıtımda, Kamil ve Kalender’in havuzda tavla keyfi yaptığı eğlenceli görüntüler dikkat çekiyor. Konağa yanaşma alınmasını isteyen Nazgül ve Afet pişman olacağa benziyor. İşte, Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Möhteber, artık resmen Yüreğir İlçesi Belediye Başkanı Adayı, nam-ı diğer “Pambık Leydi” dir. Möhteber, önce konakta kendi kitlesini yaratmaya çalışır. Birçok kişinin desteğini almasına rağmen Kalender’in desteğini alamaz. Kalender, Möhteber’in adaylığına sonuna kadar karşıdır. Möhteber’in bunu, sırf inat yüzünden yaptığını, elbet vazgeçeceğini düşünür. Möhteber’in adaylığı, Kalender kadar Baran’ı da rahatsız etmektedir. Duran’ların Ağa’sı olarak adaylık, kendi hakkıdır. Fakat en büyük derdi de bu değildir. Çünkü Şirin’in temizlik takıntısıyla uğraşmaktadır. Baran, Şirin’in bu takıntısından ancak evlendikten sonra haberdar olmuştur. Hayatı, zindana dönmüştür. Şirin’se hayatından gayet memnundur.

Konakta, cepheler yavaş yavaş kendini belli eder. Bir grup Möhteber’in yandaşıdır, bir grup karşısındadır, bir grup da çekimserdir. Tabi ki bir grup da ikili oynamaktadır. Bella ise her zamanki gibi sağ duyunun temsilcisidir. Konakta var olan tüm rekabetten ve hırstan uzakta Hazar’ı iyileştirmek için uğraşmakta, evin işleriyle ilgilenmektedir. Hazar’ın tüm uyarılarına rağmen kendini fazlasıyla yormaktadır. Nitekim Hazar’ın dediği olur ve Bella hastalanır. Bella’ya iş yapmak kesinlikle yasaklanır. Bunun üzerine Kalender Ağa’nın bulduğu çözüm, konakta infial yaratacak niteliktedir. Kalender, öyle bir çözüm bulmuştur ki konaktaki tüm dengeler alt üst olacaktır.

 

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