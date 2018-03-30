Yeni Gelin 43. bölüm fragmanında işler iyice karışıyor
Yeni Gelin dizisi yayınlanan 43. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kalender Ağa, Şirin'i Baran'a veriyor. Baran’ın ailesiyle birlikte Şirin’i istemeye geldiği eğlenceli görüntüler dikkat çekiyor. İşte, Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı.
Yeni Gelin'in 43. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Türkmen Şirin’den önce evlenmek isterken, Müsellim “Önce benim düğünüm yapılacak!” sözleriyle işleri karıştırıyor. Jandarmaların gelişiyle Bozoklar, Baran’ı kimin ihbar ettiğini merak ediyor. İşte, Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Yeni Gelin’in 42. bölümünde Şirin ve Baran sonunda muradına erdiklerini düşünüyorken genç âşıkların yine hevesleri kursağında kalır. Çünkü Kalender, hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yani Kalender’in kararı hükümsüzdür. İki âşık yine kavuşamamıştır. Kalender onu bu hale getiren hoşafın failini aramaya başlar. Tabii ki zorlanmaz. Her şey Bozok Konağı’nın entrika sorumlusu Nazgül’ün başının altından çıkmıştır. Kalender konakta yeni tedbirler almaya başlar. Bella ve Hazar, konaktaki hengâmeden fırsat bulduğunda Kalender’le konuşur. Kalender, bu mağduriyeti derhal telafi edecektir. Ve bir “Çadırkent” dolusu işçi ve ailesini konağa getirir. Konağa adeta bir şenlik havası hâkim olur. Tüm konak halkı, mağdur insanlara yardım etmek için elinden geleni yapar. Kalender, Baran’ın “Çadırkent” sakinlerine karşı iyi niyetini ve cömertliğini görmekte fakat görmezden gelmektedir. Bella ve Hazar’ın ısrarıyla Baran’a bir şans vermeye karar verir. Tabii bu şanstan çok ceza niteliğindedir. Baran, DGS’ye (Damatlık Geçiş Sınavı) girecektir. Sınavı başarıyla geçerse ancak o zaman Şirin’e kavuşacaktır. Baran, bu teklifi gözü kapalı kabul eder. Fakat bu sınav hiçbir sınava benzememektedir. Baran nerdeyse kırk katırla, kırk satır arasında seçim yapacak, işkencelerden işkence beğenecektir. Baran aşkından aldığı güçle bu sınavı geçeceğine emindir. Fakat Kalender’in sınavları ve sürprizleri bitmeyecektir. Bu sınavda Baran’ın aşkı mı yoksa Kalender’in inadı mı galip gelecektir?
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