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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
23.03.2018 - 17:54, Son Güncelleme:

Yeni Gelin 42. bölüm fragmanında genç aşıkların hevesi kursağında kalıyor

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Yeni Gelin 42. bölüm fragmanında genç aşıkların hevesi kursağında kalıyor

Yeni Gelin dizisi yayınlanan 42. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şirin ve Baran, sonunda muradına erdiklerini düşünüyorken genç aşıkların yine hevesleri kursağında kalır. İşte, Yeni Gelin 42. bölüm fragmanı.

Yeni Gelin dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine keyifli ve samimi dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bella ve Hazar, konaktaki hengameden fırsat bulduğunda Kalender’le konuşur. Kalender, bu mağduriyeti derhal telafi edecektir. İşte, Yeni Gelin 42. bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Şirin ve Baran, sonunda muradına erdiklerini düşünüyorken genç aşıkların yine hevesleri kursağında kalır. Çünkü Kalender, hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yani Kalender’in kararı hükümsüzdür. İki aşık, yine kavuşamamıştır. Kalender, onu bu hale getiren hoşafın failini aramaya başlar. Tabi ki zorlanmaz. Herşey Bozok Konağı’nın entrika sorumlusu Nazgül’ün başının altından çıkmıştır. Kalender, konakta yeni tedbirler uygulamaya başlar.

Bella ve Hazar, konaktaki hengameden fırsat bulduğunda Kalender’le konuşur. Kalender, bu mağduriyeti derhal telafi edecektir. Ve bir çadırkent dolusu işçi ve ailesni konağa getirir. Konağa adeta bir şenlik havası hakim olur. Tüm konak halkı, mağdur insanlara yardım etmek için elinden geleni yapar. Kalender, Baran’ın çadırkent sakinlerine karşı iyi niyetini ve cömertliğini görmekte fakat görmezden gelektedir. Bella ve Hazar’ın ısrarıyla Baran’a bir şans vermeye karar verir. Tabi bu; şanstan çok ceza niteliğindedir. Baran, DGS’ye (Damatlık Geçiş Sınavı) girecektir. Sınavı başarıyla geçerse, ancak o zaman Şirn’e kavuşacaktır. Baran, bu teklfi gözü kapalı kabul eder. Fakat bu sınav; hiçbir sınava benzememektedir. Baran, nerdeyse kırk katırla, kırk satır arasında seçim yapacak, işkencelerden işkence beğenecektir. Baran, aşkından aldığı güçle bu sınavı geçeceğine emindir. Fakat Kalender’in sınavları ve sürprizleri bitmeyecektir. Bu sınavdan Baran’ın aşkı mı, yoksa Kalender’in inadı mı galip gelecektir?

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