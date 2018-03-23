Yeni Gelin 42. bölüm fragmanında genç aşıkların hevesi kursağında kalıyor
Yeni Gelin dizisi yayınlanan 42. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şirin ve Baran, sonunda muradına erdiklerini düşünüyorken genç aşıkların yine hevesleri kursağında kalır. İşte, Yeni Gelin 42. bölüm fragmanı.
Yeni Gelin dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine keyifli ve samimi dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bella ve Hazar, konaktaki hengameden fırsat bulduğunda Kalender’le konuşur. Kalender, bu mağduriyeti derhal telafi edecektir. İşte, Yeni Gelin 42. bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Şirin ve Baran, sonunda muradına erdiklerini düşünüyorken genç aşıkların yine hevesleri kursağında kalır. Çünkü Kalender, hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yani Kalender’in kararı hükümsüzdür. İki aşık, yine kavuşamamıştır. Kalender, onu bu hale getiren hoşafın failini aramaya başlar. Tabi ki zorlanmaz. Herşey Bozok Konağı’nın entrika sorumlusu Nazgül’ün başının altından çıkmıştır. Kalender, konakta yeni tedbirler uygulamaya başlar.
Bella ve Hazar, konaktaki hengameden fırsat bulduğunda Kalender’le konuşur. Kalender, bu mağduriyeti derhal telafi edecektir. Ve bir çadırkent dolusu işçi ve ailesni konağa getirir. Konağa adeta bir şenlik havası hakim olur. Tüm konak halkı, mağdur insanlara yardım etmek için elinden geleni yapar. Kalender, Baran’ın çadırkent sakinlerine karşı iyi niyetini ve cömertliğini görmekte fakat görmezden gelektedir. Bella ve Hazar’ın ısrarıyla Baran’a bir şans vermeye karar verir. Tabi bu; şanstan çok ceza niteliğindedir. Baran, DGS’ye (Damatlık Geçiş Sınavı) girecektir. Sınavı başarıyla geçerse, ancak o zaman Şirn’e kavuşacaktır. Baran, bu teklfi gözü kapalı kabul eder. Fakat bu sınav; hiçbir sınava benzememektedir. Baran, nerdeyse kırk katırla, kırk satır arasında seçim yapacak, işkencelerden işkence beğenecektir. Baran, aşkından aldığı güçle bu sınavı geçeceğine emindir. Fakat Kalender’in sınavları ve sürprizleri bitmeyecektir. Bu sınavdan Baran’ın aşkı mı, yoksa Kalender’in inadı mı galip gelecektir?
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