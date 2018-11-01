Yeni bölüm fragmanı şaşırttı... Sen Anlat Karadeniz son bölümde Yiğit alevler arasında kalmıştı
Sen Anlat Karadeniz dizisi dün akşam yine olaylı bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Sen Anlat Karadeniz son bölüm finaline Yiğit’in alevler arasındaki görüntüsü damga vurdu. Yiğit’in akıbetine dair ipuçları yeni fragmanla geldi. İşte, Sen Anlat Karadeniz 29. Bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti
Sen Anlat Karadeniz dizisi ikinci sezon bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Dram ve entrika yüklü sahnelerin ön planda tutulduğu Sen Anlat Karadeniz’in 31 Ekim tarihli son bölümünde Nefes'i oğlunun yokluğuyla sınayan Vedat, onu sonucunu bildiği bir tercihe zorladı. Yiğit ve Nefes’in yurtdışına götürme planları yapan Vedat’ın amacına ulaşıp ulaşmayacağını nefeslerini tutarak takip eden izleyiciler, final sahnesinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Alevler arasında kalan ve kilitli odadan çıkamayan küçük Yiğit’in çaresiz hali kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Yiğit yangınların arasından sağ çıkabilecek mi? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve ilk ipuçları
Tahir’in camı kırıp eve girdiği ve Yiğit’i alıp götürdüğü görülüyor. Oğlunu evde bulamayan Vedat, kendini kaybetse de zaman kaybetmeden yeni bir plan hazırlıyor. Siyah bir kutuyu kasadan çıkaran Vedat’ın “Nefes için cehenneme bir bilet” sözlerinin ne anlama geldiği yeni bölümde belli olacak.
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