Yemekteyiz’in yarışmacısı İsmail Altay kimdir?
Yemekteyiz’in 4- 8 Şubat tarihli yarışmacılarından biri de İsmail Altay oldu. Diğer yarışmacılar gibi bir hayli iddialı olan İsmail Altay, Yasin Obuz ile yaşadığı tartışmayla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Yemekteyiz’in üçüncü gün yarışmacısı İsmail Altay kimdir?
Aslen Bartınlı olan İsmail Altay, 46 yaşında. 27 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi. Apartman görevlisi olarak çalışıyor. Aç kalmaya ve yalnızlığa dayanamadığını ifade eden İsmail Altay, mutfakta ise kendisine takip tanımıyor. Mehtap Karaördek, Yasin Obuz, Ayla Duymaç ve Alev Güler’in evine konuk olarak giden İsmail Altay, üçüncü gün yarışacak.
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