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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler? 29 Nisan – 3 Mayıs yarışmacıları

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Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler? 29 Nisan – 3 Mayıs yarışmacıları

Hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yemekteyiz’de farklı karakterlerdeki 5 kişi yarışıyor. Peki, Yemekteyiz 29 Nisan – 3 Mayıs haftası yarışmacıları kimler?

Yemekteyiz yeni haftanın açılışını 29 Nisan Pazartesi günü yaptı. Son bir aydır best of haftaları ile ekrana gelen Yemekteyiz yarışması artık yepyeni yarışmacıları ekranlarla tanıştırıyor. Peki, Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler? 29 Nisan – 3 Mayıs yarışmacıları

Ömer Akçay Kimdir?

Yemekteyiz’in ilk gün yarışmacısı Ömer Akçay, 46 yaşında ve ses sanatçısı. Aslen Erzurumlu olan yarışmacı, mutfakta zaman geçirmeyi ve yemek yapmayı çok seviyor.

Melis Ümit Baş Kimdir?

Melis Ümit Baş, 34 yaşında ve butik sahibi. Aslen Kayseri’de olan ikinci gün yarışmacısı, ailesi ile birlikte İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. En az diğer yarışmacılar kadar iddialı olan Melis Ümit Baş, şimdiden kendisini haftanın birincisi ilan ediyor.

Ayten Uğur Kimdir?

Tekstil sektöründe çalışan Ayten Uğur, 42 yaşında. Yemek yapma konusunda kendisine bir hayli güvenen Ayten Uğur, üçüncü maharetlerini sergileyecek.

Dilan Güney Kimdir?

Aslen Elazığlı olan Dilan Hanım 21 yaşında. Ailesi ile birlikte İstanbul’da yaşayan ve oyunculuk yapan Dilan Güney, yemeklerine çok güveniyor.

Akın Uzunal Kimdir?

Final gününe ev sahipliği yapacak olan Akın Uzunal, 27 yaşında ve bir teknoloji firması sahibi. Henüz yeni evli olan Akın Uzunal, zamanının büyük kısmını mutfakta geçirdiğini söylüyor. Ömer Akçay, Melis Ümit Baş, Ayten Uğur ve Dilan Güney’in evine konuk olarak katılacak olan Akın Uzunal, beşinci gün yarışacak.

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