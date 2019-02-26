Yemekteyiz’in bu haftaki Best Of yarışmacıları kimler? 25 Şubat- 1 Mart yarışmacıları
TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının ‘Best Of ‘bölümleri hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya daha önceden katılan ve en çok konuşulan isimlerin yarıştığı Best Of’un üçüncü haftasında yine birbirinden renkli karakterler var. İşte, 25 Şubat – 1 Mart Yemekteyiz yarışmacıları
Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz programı yeni haftanın açılışını 25 Şubat Pazartesi günü yaptı. Geçmiş sezonların en iyi yarışmacılarının bir araya geldiği Yemekteyiz'de bu hafta Uğur Demiroğlu, Gökçe Güler, Esma Karaca, Hüseyin Işıklar ve Şaziye Kahramanoğlu yarışıyor.
Uğur Demiroğlu kimdir?
Aslen Ordulu olan Uğur Demiroğlu, 55 yaşında. Daha önce bir catering firmasında bölge müdürü olarak çalışan yarışmacı, emekli olmuş. Renkli kişiliği ve ilginç menüleriyle dikkat çeken Uğur Demiroğlu, ilk yarışını dördüncülükle tamamlamıştı.
Gökçe Güler kimdir?
Aslen Makedonya göçmeni olan Gökçe Güler, 24 yaşında. Fizyoterapist olan Gökçe Hanım yeni evli. Daha önceki yarışını üçüncülükle tamamlayan Gökçe Güler, Best Of yarışında iddialı.
Esma Karaca kimdir?
Aslen Malatyalı olan Esma Kara, 33 yaşında ve 16 yaşından beri çalışıyor. 1 çocuk annesi olan Esma Karaca, önceki yarışmaya ‘lob’ sözleriyle damgasını vurmuştu.
Masadaki tartışma sırasında “Nereden biliyorsunuz beynimde lob olduğunu? Ben bile bilmiyorum beynimdeki lobları. Lob mu varmış beyinde?” diyerek masadakileri de güldüren Esma Karaca, günlerce konuşulmuştu.
Hüseyin Işıklar kimdir?
Aslen Bilecikli olan Hüseyin Işıklar, İstanbul'da yaşıyor ve 5 aylık evli. Fitness antrenörü olan yarışmacı, tam bir doğal yaşam tutkunu. Daha önceki yarışını sonuncu olarak tamamlayan Hüseyin Işıklar, tartışmalarıyla haftaya damgasını vurmuştu. İddialı yarışmacı, dördüncü gün performansını sergileyecek.
Şaziye Kahramanoğlu kimdir?
Aslen Sivaslı olan Şaziye Kahramanoğlu, Almanya'da doğup büyüdü. Tam 22 yıl sonra ülkesine ger dönen Şaziye Kahramanoğlu, 46 yaşında. Daha önceki yarışmada 1. olan Şaziye Kahramanoğlu şampiyon unvanını Best Of yarışında da korumak istiyor. Uğur Demiroğlu, Gökçe Güler, Esma Karaca ve Hüseyin Işıklar’ın evine konuk olarak gidecek olan Şaziye Kahramanoğlu, final gününe ev sahipliği yapacak.
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