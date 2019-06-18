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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
18.06.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Yemekteyiz’in bu haftaki (17-21 Haziran) yarışmacıları kimler?

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Yemekteyiz’in bu haftaki (17-21 Haziran) yarışmacıları kimler?

Hafta içi her gün aynı saate yayınlanan Yemekteyiz yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir süre sonra sezon finali yapacak olan Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları, 17 Haziran Pazartesi günü belli oldu. Peki, Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?

Birincisini 10 bin TL ile ödüllendiren Yemekteyiz’in 17-21 Haziran haftası yarışmacıları belli oldu. Birbirinden iddialı 5 kişinin yarıştığı Yemekteyiz’in ilk bölümünde Özge Bilici Esen maharetlerini sergiledi. Haftanın beş günü farklı lezzetlerin birbiriyle mücadele ettiği yarışmada verilen puanlar sonrasında haftanın birincisi 21 Haziran Cuma günü belli olacak, 10 bin lira sahibine gidecek. İşte, bu haftanın yarışmacıları…

ÖZGE BİLİCİ ESEN

Amasyalı olan Özge Bilici Esen, 31 yaşında. 9 yıllık evli ve iki çocuk annesi olan yarışmacı, muhasebeci, kuaförlük ve satış danışmanlığı yapmış ancak anne olduktan sonra çalışmayı bırakmış.

KÜBRA DİRİKOL

Yemekteyiz’in bu haftaki en genç ismi Kübra Dirikol, 20 yaşında ve Siirtli. Tıbbi laboratuvar teknikeri olan yarışmacı, şu an çalışmıyor. Kendini hırslı ve tuttuğunu koparan biri olarak anlatan Kübra Dirikol, 13 yaşından beri yemek yapıyor.

SEYİTHAN BAŞKAN

42 yaşında olan Seyithan Başkan, 20 yıllık evli ve 10 yaşında bir kızı var. Aşçılık yapan ancak bir süredir çalışmayan yarışmacı, mesleğinin verdiği avantajlarla kendisini bu haftanın şampiyonu ilan ediyor.

BÜŞRA TÖRE

27 yaşında, Erzurumlu ve ev hanımı. 3 Yıllık evli olan yarışmacının 2 yaşında bir oğlu var. Anne olduktan sonra satış danışmanlığını bırakan Büşra Hanım, iş hayatından ayrıldıktan sonra mutfakta daha fazla vakit geçirmeye başladı.

ÇAĞATAY BOSTANCI

Çağatay Bostancı, 25 yaşında ve Çorumlu. Makine mühendisliği okuyan yarışmacı, oturduğu sitende kafe işletmeciliği yapıyor.

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