Yemekteyiz’in bu haftaki (17-21 Haziran) yarışmacıları kimler?
Hafta içi her gün aynı saate yayınlanan Yemekteyiz yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir süre sonra sezon finali yapacak olan Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları, 17 Haziran Pazartesi günü belli oldu. Peki, Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?
Birincisini 10 bin TL ile ödüllendiren Yemekteyiz’in 17-21 Haziran haftası yarışmacıları belli oldu. Birbirinden iddialı 5 kişinin yarıştığı Yemekteyiz’in ilk bölümünde Özge Bilici Esen maharetlerini sergiledi. Haftanın beş günü farklı lezzetlerin birbiriyle mücadele ettiği yarışmada verilen puanlar sonrasında haftanın birincisi 21 Haziran Cuma günü belli olacak, 10 bin lira sahibine gidecek. İşte, bu haftanın yarışmacıları…
ÖZGE BİLİCİ ESEN
Amasyalı olan Özge Bilici Esen, 31 yaşında. 9 yıllık evli ve iki çocuk annesi olan yarışmacı, muhasebeci, kuaförlük ve satış danışmanlığı yapmış ancak anne olduktan sonra çalışmayı bırakmış.
KÜBRA DİRİKOL
Yemekteyiz’in bu haftaki en genç ismi Kübra Dirikol, 20 yaşında ve Siirtli. Tıbbi laboratuvar teknikeri olan yarışmacı, şu an çalışmıyor. Kendini hırslı ve tuttuğunu koparan biri olarak anlatan Kübra Dirikol, 13 yaşından beri yemek yapıyor.
SEYİTHAN BAŞKAN
42 yaşında olan Seyithan Başkan, 20 yıllık evli ve 10 yaşında bir kızı var. Aşçılık yapan ancak bir süredir çalışmayan yarışmacı, mesleğinin verdiği avantajlarla kendisini bu haftanın şampiyonu ilan ediyor.
BÜŞRA TÖRE
27 yaşında, Erzurumlu ve ev hanımı. 3 Yıllık evli olan yarışmacının 2 yaşında bir oğlu var. Anne olduktan sonra satış danışmanlığını bırakan Büşra Hanım, iş hayatından ayrıldıktan sonra mutfakta daha fazla vakit geçirmeye başladı.
ÇAĞATAY BOSTANCI
Çağatay Bostancı, 25 yaşında ve Çorumlu. Makine mühendisliği okuyan yarışmacı, oturduğu sitende kafe işletmeciliği yapıyor.
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