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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
08.02.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? İşte 4-8 Şubat'ta haftanın kazananı

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Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? İşte 4-8 Şubat'ta haftanın kazananı

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali yapıldı. Beş gün boyunca yaptıkları yemeklerle kıyasıya yarışan yarışmacılar arasında hangi ismin kaç puan aldığı ve haftayı birinci olarak bitiren yarışmacının kim olduğu belli oldu. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu. Mutfakta maharetlerine güvenen birbirinden iddialı 5 isimin yarıştığı yarışmada kimin birinci olduğu, Onur Büyüktopçu tarafından ilan edildi. İşte, Yemekteyiz'de beş günün sonunda alınan puanlara göre birinci olan isim...

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 20 puanla Alev Hanım oldu. Haftanın dördüncüsü 23 puan alan Mehtap Hanım oldu. 25 puan alan İsmail Bey haftayı üçüncü olarak kapadı. Haftayı ikincilikle tamamlayan Ayla Hanım toplamda 26 puan aldı. Büyük ödülün sahibi ve haftanın birincisi ise toplamda 31 puan alan Yasin Bey oldu.

 

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