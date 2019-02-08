Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? İşte 4-8 Şubat'ta haftanın kazananı
Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali yapıldı. Beş gün boyunca yaptıkları yemeklerle kıyasıya yarışan yarışmacılar arasında hangi ismin kaç puan aldığı ve haftayı birinci olarak bitiren yarışmacının kim olduğu belli oldu. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?
Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu. Mutfakta maharetlerine güvenen birbirinden iddialı 5 isimin yarıştığı yarışmada kimin birinci olduğu, Onur Büyüktopçu tarafından ilan edildi. İşte, Yemekteyiz'de beş günün sonunda alınan puanlara göre birinci olan isim...
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 20 puanla Alev Hanım oldu. Haftanın dördüncüsü 23 puan alan Mehtap Hanım oldu. 25 puan alan İsmail Bey haftayı üçüncü olarak kapadı. Haftayı ikincilikle tamamlayan Ayla Hanım toplamda 26 puan aldı. Büyük ödülün sahibi ve haftanın birincisi ise toplamda 31 puan alan Yasin Bey oldu.
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