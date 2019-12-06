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Televizyon
06.12.2019 - 19:40, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? 6 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi ve puan durumu

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Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? 6 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi ve puan durumu

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında cuma akşamı final heyecanı yaşandı. Hafta başından itibaren, beş farklı yarışmacının mücadele ettiği yarışmada, 6 Aralık akşamı haftanın en fazla puanını alan bir isim para ödülünü kazandı. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? Para ödülünü hangi yarışmacı aldı? İşte, 6 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi ve haftanın puan durumu.

Seda Sayan'ın sunumu ile yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında, yarışmacılar cuma akşamı Seda Hanım'ın evine konuk oldu. Seda Hanım'ın yemeklerinin tadına bakan yarışmacılar puanlama bölümüne geçti. Pazartesi gününden itibaren bir hafta boyunca en çok puanı alan bir isim haftanın birincisi oldu. Peki, Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Yemekteyiz'in son bölümünde yaşananlar.

6 ARALIK SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ

Cuma akşamı haftanın finalinde Seda Hanım misafirlerinin karşısına, sebzeli süzme mercimek çorbası, makarna böreği, yeşil akdeniz salatası, hünkar beğendi ve pirinç pilavı menüsü ile çıktı. Daha sonra tadım bölümüne geçildi.

Seda Sayan ve diğer dört isimden en çok puanı alarak bu hafta birinci olan yarışmacı 33 puanla Mustafa Bey oldu oldu.  Yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı. Ayten Hanım ise haftanın ikincisi seçildi. İşte, haftanın puan durumu... 

HAFTANIN PUAN DURUMU

Zümrüt Hanım 12 puanla 5. oldu

Sibel Hanım 4. oldu.

Esin Hanım 21 puanla üçüncü oldu.

Ayten Hanım 2. oldu.

Mustafa Bey 33 puanla haftanın birincisi seçildi. 

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

1-Zümrüt Otu / Ev hanımı

2-Esin Ilgaz / Öğrenci

3-Ayten Ateş / Ses Sanatçısı

4-Mustafa Karakuş / Aşçı

5-Seda Gültekin / Ev hanımı

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