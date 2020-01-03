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Televizyon
Haber Giriş: 03.01.2020 - 20:02,Son Güncelleme:/

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, haftanın kazananı

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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, haftanın kazananı

Yemekteyiz'in 30 Aralık - 3 Ocak haftasında heyecan sona erdi. Pazartesi gününden bu yana kıyasıya yarışın devam ettiği Yemekteyiz'de, bu haftayı kimin birinci olarak kapattığı ve hangi yarışmacının kaç puan elde ettiği, Seda Sayan tarafından akşamın sonunda açıklandı. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu?

Yemekteyiz'de 2020'nin ilk kazananı belli oldu. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına maharetlerini sonuna kadar sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu. İşte, Yemekteyiz'de 30 Aralık - 3 Ocak haftasının kazananı...

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 14 puanla Tayfun oldu. Toplamda 15 puan alan Bedriye ve Zuhal ikinciliği paylaştı. Haftanın birincisi ise 19 puan alan Ezgi oldu. İkinci gün yarışan Semra ise yarışmadan diskalifiye olmuştu.

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