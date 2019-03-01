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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? İşte haftanın kazananı

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Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? İşte haftanın kazananı

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz yarışmasında 25 Şubat-1 Mart haftasının finali yapıldı. Beş gün boyunca yaptıkları yemeklerle kıyasıya yarışan yarışmacılar arasında hangi ismin kaç puan aldığı ve haftayı birinci olarak bitiren yarışmacının kim olduğu belli oldu. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu. Mutfakta maharetlerine güvenen birbirinden iddialı 5 isimin 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yarıştığı yarışmada kimin birinci olduğu, Onur Büyüktopçu tarafından ilan edildi. İşte, Yemekteyiz'de beş günün sonunda alınan puanlara göre birinci olan isim...

Haftanın beşincisi 25 puanla Şaziye Hanım, dördüncüsü 28 puanla Hüseyin Bey, üçüncüsü ise 29 puanla Gökçe Hanım oldu. 1 Mart haftasının ikincisi ise Uğur Bey olurken, Yemekteyiz'de haftanın birincisi Esma Hanım oldu ve büyük ödülü kazandı.
Uğur Demiroğlu kimdir?

Aslen Ordulu olan Uğur Demiroğlu, 55 yaşında. Daha önce bir catering firmasında bölge müdürü olarak çalışan yarışmacı, emekli olmuş. Renkli kişiliği ve ilginç menüleriyle dikkat çeken Uğur Demiroğlu, ilk yarışını dördüncülükle tamamlamıştı.

Çorba: Kremalı Domates Çorbası
Ara Sıcak: Paçanga Böreği
Salata: The Best Salata
Ana Yemek: Fajita
Pilav: Kremalı İtalyan Makarnası
Tatlı: Ayva Tatlısı

Gökçe Güler kimdir?

Aslen Makedonya göçmeni olan Gökçe Güler, 24 yaşında. Fizyoterapist olan Gökçe Hanım yeni evli. Daha önceki yarışını üçüncülükle tamamlayan Gökçe Güler, Best Of yarışında iddialı.

Çorba: Fransız Usulü Soğan Çorbası
Ara Sıcak: Zeytinyağlı Kabak Dolması
Salata: Portakallı Kereviz Salatası
Ana Yemek: Kuzu Tandır
Pilav: Domatesli Şehriye Pilavı
Tatlı: Fıstıklı Sarma

Esma Karaca kimdir?

Aslen Malatyalı olan Esma Kara, 33 yaşında ve 16 yaşından beri çalışıyor. 1 çocuk annesi olan Esma Karaca, önceki yarışmaya ‘lob’ sözleriyle damgasını vurmuştu.

Çorba: Köz Biberli Çorba
Ara Sıcak: Pazı Sarması
Salata: Mevsim Salata
Ana Yemek: Patlıcan Yatağında Bonfile Sarma
Pilav: Bulgur Pilavı
Tatlı:Ayva Tatlısı

Hüseyin Işıklar kimdir?

Aslen Bilecikli olan Hüseyin Işıklar, İstanbul'da yaşıyor ve 5 aylık evli. Fitness antrenörü olan yarışmacı, tam bir doğal yaşam tutkunu. Daha önceki yarışını sonuncu olarak tamamlayan Hüseyin Işıklar, tartışmalarıyla haftaya damgasını vurmuştu. İddialı yarışmacı, dördüncü gün performansını sergileyecek.

Çürük çorbası
Güveçte mantar
Çoban salata
Saç kavurma
Bulgur pilavı
Meyve tatlısı

Şaziye Kahramanoğlu kimdir?

Aslen Sivaslı olan Şaziye Kahramanoğlu, Almanya'da doğup büyüdü. Tam 22 yıl sonra ülkesine geri dönen Şaziye Kahramanoğlu, 46 yaşında. Daha önceki yarışmada 1. olan Şaziye Kahramanoğlu şampiyon unvanını Best Of yarışında da korumak istiyor.

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