Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? 20 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz'in kazanan ismi
Seda Sayan'ın sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz'de cuma akşamı haftanın finali gerçekleşti. Sevilen yemek yarışmasında bir hafta boyunca mutfakta hünerlerini gösteren yarışmacılardan biri, Seda Sayan'ın da oylaması sonrası haftanın kazananı oldu. En çok puanı alan Yemekteyiz birincisi, 10 bin TL değerindeki para ödülüne kavuştu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, 20 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz'in son bölümünde kazanan isim.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Seda Sayan ile Yemekteyiz'in yayınlanan son bölümünde final heyecanı yaşandı. 16 Aralık Pazartesi gününden itibaren farklı menülerle rakiplerine karşı mücadele eden 5 farklı isim, en çok puanı almak için yarıştı. Hafta boyunca her gün bir isme konuk olan yarışmacılar, rakiplerini sert sözlerle eleştirmekten çekinmedi. İşte, Yemekteyiz'de haftanın kazananı ve puan durumu.
20 ARALIK SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ AÇIKLANDI
Yemekteyiz'in final bölümünde yarışmacıların tadımı sonrası puanlama bölümüne geçildi. Seda Sayan'ın da oyunun etkili olduğu yarışmada bu hafta en fazla puanı alarak haftanın birincisi olan isim Leyla Hanım ve Emine Hanım oldu. Birinciliği paylaşan iki yarışmacı böylece 10 bin TL değerindeki para ödülü almaya hak kazandı.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
Caner Akol- Sigortacı
Esma Yavuzyiğit - Ev Hanımı
Leyla Duman - Finans Müdürü
Emine Sürsavur - Emekli
Betül Aslantaş - Ev Hanımı
YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUAN DURUMU
Leyla Duman: 26 puanla birinci
Emine Sürsavur: 26 puanla birinci
Caner Bey: 16 puanla beşinci
Betül Aslantaş: 22 puanla dördüncü
Esma Yavuzyiğit 25 puanla üçüncü
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle