Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? 20 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz'in kazanan ismi

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Seda Sayan ile Yemekteyiz'in yayınlanan son bölümünde final heyecanı yaşandı. 16 Aralık Pazartesi gününden itibaren farklı menülerle rakiplerine karşı mücadele eden 5 farklı isim, en çok puanı almak için yarıştı. Hafta boyunca her gün bir isme konuk olan yarışmacılar, rakiplerini sert sözlerle eleştirmekten çekinmedi. İşte, Yemekteyiz'de haftanın kazananı ve puan durumu.

20 ARALIK SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ AÇIKLANDI

Yemekteyiz'in final bölümünde yarışmacıların tadımı sonrası puanlama bölümüne geçildi. Seda Sayan'ın da oyunun etkili olduğu yarışmada bu hafta en fazla puanı alarak haftanın birincisi olan isim Leyla Hanım ve Emine Hanım oldu. Birinciliği paylaşan iki yarışmacı böylece 10 bin TL değerindeki para ödülü almaya hak kazandı.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Caner Akol- Sigortacı

Esma Yavuzyiğit - Ev Hanımı

Leyla Duman - Finans Müdürü

Emine Sürsavur - Emekli

Betül Aslantaş - Ev Hanımı

YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUAN DURUMU

Leyla Duman: 26 puanla birinci

Emine Sürsavur: 26 puanla birinci

Caner Bey: 16 puanla beşinci

Betül Aslantaş: 22 puanla dördüncü

Esma Yavuzyiğit 25 puanla üçüncü