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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 19:57, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? 13-17 Mayıs Yemekteyiz'in kazanan ismi

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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? 13-17 Mayıs Yemekteyiz'in kazanan ismi

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören, gündüz kuşağı yemek programı Yemekteyiz'de, 13-17 Mayıs haftasının kazanan ismi belli oldu. Bir hafta boyunca birbirinden farklı menülerle rakiplerine karşı yarışan yarışmacılardan, yapılan puanlama sonucu bir kişi birinci oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, 13-17 Mayıs Yemekteyiz'in kazanan ismi...

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen programı Yemekteyiz'de haftanın kazanan yarışmacısı oylama sonucu belli oldu. Yarışmayı birinci olarak bitiren bir isim 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta hangi yarışmacı ödülü kazandı? İşte, Yemekteyiz'de haftasının birincisi.

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

13-17 Mayıs  Yemekteyiz'de yarışmacılar hafta boyunca yaptığı puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi olarak haftanın zirvesine oturdu.  yemekteyiz'in bu haftaki kazanan ismi  Cengiz Kiren oldu. Böylece yarışmacı para ödülünün sahibi olarak haftanın zirvesine oturdu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI

AYŞE ŞULE GÖBEK KİMDİR?

Ayşe Şule Göbek işletmecidir. Yemekteyiz’in iddialı yarışmacılarından biri ve kendine oldukça güveniyor.

SALİH GÖNÜLLÜLER KİMDİR?

Yemekteyiz'de bu hafta yarışacak Salih Gönüllüler öğrencidir. Salih Gönüllüler, Yemekteyiz’in iddialı yarışmacılarından biri. Salih Gönüllüler, iddialı menüsüyle kendine güveniyor.

ALEYNA AKBULAK KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Aleyna Akbulak, bu hafta 3. Gün yarışacak ve birbirinden lezzetli yemekleriyle rakiplerinin karşısın çıkacak. Aleyna Akbulak öğrencidir. Yemek konusunda kendine güveniyor.

CENGİZ KİREN KİMDİR?

Bu hafta Yemekteyiz'de Cengiz Kiren üretim elemanıdır. Yemekteyiz’de bu hafta 16 Mayıs Perşembe günü yarışacak. Cengiz Kiren, yemek konusunda kendine güveniyor ve iddialı bir yarışmacı…

AYBİKE ALEV YANAR

Aybike Alev Yanar, mutfakta kendine güveniyor ve yemekleriyle haftanın son günü rakiplerinin karşısına çıkacak. Aybike Alev Yanar, uzun yol gemi kaptanı olarak çalışmaktadır.

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