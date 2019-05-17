Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? 13-17 Mayıs Yemekteyiz'in kazanan ismi
TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören, gündüz kuşağı yemek programı Yemekteyiz'de, 13-17 Mayıs haftasının kazanan ismi belli oldu. Bir hafta boyunca birbirinden farklı menülerle rakiplerine karşı yarışan yarışmacılardan, yapılan puanlama sonucu bir kişi birinci oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, 13-17 Mayıs Yemekteyiz'in kazanan ismi...
Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen programı Yemekteyiz'de haftanın kazanan yarışmacısı oylama sonucu belli oldu. Yarışmayı birinci olarak bitiren bir isim 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta hangi yarışmacı ödülü kazandı? İşte, Yemekteyiz'de haftasının birincisi.
YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
13-17 Mayıs Yemekteyiz'de yarışmacılar hafta boyunca yaptığı puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi olarak haftanın zirvesine oturdu. yemekteyiz'in bu haftaki kazanan ismi Cengiz Kiren oldu. Böylece yarışmacı para ödülünün sahibi olarak haftanın zirvesine oturdu.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI
AYŞE ŞULE GÖBEK KİMDİR?
Ayşe Şule Göbek işletmecidir. Yemekteyiz’in iddialı yarışmacılarından biri ve kendine oldukça güveniyor.
SALİH GÖNÜLLÜLER KİMDİR?
Yemekteyiz'de bu hafta yarışacak Salih Gönüllüler öğrencidir. Salih Gönüllüler, Yemekteyiz’in iddialı yarışmacılarından biri. Salih Gönüllüler, iddialı menüsüyle kendine güveniyor.
ALEYNA AKBULAK KİMDİR?
Yemekteyiz yarışmacısı Aleyna Akbulak, bu hafta 3. Gün yarışacak ve birbirinden lezzetli yemekleriyle rakiplerinin karşısın çıkacak. Aleyna Akbulak öğrencidir. Yemek konusunda kendine güveniyor.
CENGİZ KİREN KİMDİR?
Bu hafta Yemekteyiz'de Cengiz Kiren üretim elemanıdır. Yemekteyiz’de bu hafta 16 Mayıs Perşembe günü yarışacak. Cengiz Kiren, yemek konusunda kendine güveniyor ve iddialı bir yarışmacı…
AYBİKE ALEV YANAR
Aybike Alev Yanar, mutfakta kendine güveniyor ve yemekleriyle haftanın son günü rakiplerinin karşısına çıkacak. Aybike Alev Yanar, uzun yol gemi kaptanı olarak çalışmaktadır.
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