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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.05.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'de bu hafta kimler yarışıyor?

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Yemekteyiz'de bu hafta kimler yarışıyor?

Yarışma programı Yemekteyiz'de bu hafta kimlerin yarışmacı koltuğunda oturacağı merak konusu oldu. Yemekteyiz'de 13-17 Mayıs haftası boyunca yarışmacılar yaptıkları yemeklerle büyük ödülün sahibi olmak için hünerlerini sergileyecek. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta hangi yarışmacılar var?

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen programı Yemekteyiz'de bu hafta yarışacak bir birinden iddialı 5 isim belli oldu. İşte, Yemekteyiz'de 13-17 Mayıs haftası yarışmacıları...

AYŞE ŞULE GÖBEK KİMDİR?

Ayşe Şule Göbek işletmecidir. Yemekteyiz’in iddialı yarışmacılarından biri ve kendine oldukça güveniyor.

SALİH GÖNÜLLÜLER KİMDİR?

Yemekteyiz'de bu hafta yarışacak Salih Gönüllüler öğrencidir. Salih Gönüllüler, Yemekteyiz’in iddialı yarışmacılarından biri. Salih Gönüllüler, iddialı menüsüyle kendine güveniyor. 

ALEYNA AKBULAK KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Aleyna Akbulak, bu hafta 3. Gün yarışacak ve birbirinden lezzetli yemekleriyle rakiplerinin karşısın çıkacak. Aleyna Akbulak öğrencidir. Yemek konusunda kendine güveniyor.

CENGİZ KİREN KİMDİR?

Bu hafta Yemekteyiz'de Cengiz Kiren üretim elemanıdır. Yemekteyiz’de bu hafta 16 Mayıs Perşembe günü yarışacak. Cengiz Kiren, yemek konusunda kendine güveniyor ve iddialı bir yarışmacı… 

AYBİKE ALEV YANAR

Aybike Alev Yanar, mutfakta kendine güveniyor ve yemekleriyle haftanın son günü rakiplerinin karşısına çıkacak. Aybike Alev Yanar, uzun yol gemi kaptanı olarak çalışmaktadır.

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