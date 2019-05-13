Yemekteyiz'de bu hafta kimler yarışıyor?
Yarışma programı Yemekteyiz'de bu hafta kimlerin yarışmacı koltuğunda oturacağı merak konusu oldu. Yemekteyiz'de 13-17 Mayıs haftası boyunca yarışmacılar yaptıkları yemeklerle büyük ödülün sahibi olmak için hünerlerini sergileyecek. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta hangi yarışmacılar var?
Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen programı Yemekteyiz'de bu hafta yarışacak bir birinden iddialı 5 isim belli oldu. İşte, Yemekteyiz'de 13-17 Mayıs haftası yarışmacıları...
AYŞE ŞULE GÖBEK KİMDİR?
Ayşe Şule Göbek işletmecidir. Yemekteyiz’in iddialı yarışmacılarından biri ve kendine oldukça güveniyor.
SALİH GÖNÜLLÜLER KİMDİR?
Yemekteyiz'de bu hafta yarışacak Salih Gönüllüler öğrencidir. Salih Gönüllüler, Yemekteyiz’in iddialı yarışmacılarından biri. Salih Gönüllüler, iddialı menüsüyle kendine güveniyor.
ALEYNA AKBULAK KİMDİR?
Yemekteyiz yarışmacısı Aleyna Akbulak, bu hafta 3. Gün yarışacak ve birbirinden lezzetli yemekleriyle rakiplerinin karşısın çıkacak. Aleyna Akbulak öğrencidir. Yemek konusunda kendine güveniyor.
CENGİZ KİREN KİMDİR?
Bu hafta Yemekteyiz'de Cengiz Kiren üretim elemanıdır. Yemekteyiz’de bu hafta 16 Mayıs Perşembe günü yarışacak. Cengiz Kiren, yemek konusunda kendine güveniyor ve iddialı bir yarışmacı…
AYBİKE ALEV YANAR
Aybike Alev Yanar, mutfakta kendine güveniyor ve yemekleriyle haftanın son günü rakiplerinin karşısına çıkacak. Aybike Alev Yanar, uzun yol gemi kaptanı olarak çalışmaktadır.
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