Yemekteyiz yarışmasının birinci kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak?
Yemekteyiz yarışması bugün haftanın finalini yapıyor. Birbirinden farklı karakterlerin yarıştığı Yemekteyiz’de haftanın birincisi 10 bin TL’lik ödülün de sahibi oluyor. Peki, bu hafta Yemekteyiz yarışmanın finalinde neler olacak, büyük ödülü kim kazanacak?
Yemekteyiz yarışması hafta içi her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Bir yarışmacının, diğer dört rakibini ve programın sunucusu Onur Büyüktopçu’yu ağırladığı Yemekteyiz, bugün 306. Bölümüyle bir haftayı daha geride bırakacak. Gün sonunda haftanın değerlendirmesi yapılacak, 10 bin TL’lik ödülü kazanan isim akşam saatlerinde belli olacak.
YEMEKTEYİZ 21-25 OCAK YARIŞMACILARI
ESRA SAKIZCI KİMDİR?
Esra Sakızcı, Şevin Yılmaz, Murat Bayram ve Mert Görcük ile yarışan Gülten Demir, ilk gün hayatına dair bilgiler vermişti. Aslen Kastamonulu olan Gülten Demir, 51 yaşında. 27 yıllık evli olan Gülten Hanım’ın 22 yaşında bir kızı ve 14 yaşında bir oğlu var. 16 senedir tekstil işiyle uğraşan Gülten Demir, aşırı dobra bir kadın ve üzerine gidilmediği sürece sinirlenmediğini söylüyor. Sosyal hayatına çok önem veren Gülten Hanım, yemek yapmayı da yemeyi de çok seviyor.
MURAT BAYRAM
39 yaşındaki Murat Bayram, muhabir ve radyoda da program yapıyor. Aslen Tranzonlu olan ve İstanbul’a Yemekteyiz için gelen Murat Bayram, oldukça heyecanlı ve tezcanlı bir yarışmacı.
ŞEVİN YILMAZ
Yemekteyiz 3. gün yarışmacısı Şevin Yılmaz, üst düzey yönetici asistanı olarak çalışıyor. 30 yaşında olan Şevin Yılmaz Aslen Gaziantepli.
GÜLTEN DEMİR
Esra Sakızcı, Şevin Yılmaz, Murat Bayram ve Mert Görcük ile yarışan Gülten Demir, ilk gün hayatına dair bilgiler vermişti. Aslen Kastamonulu olan Gülten Demir, 51 yaşında. 27 yıllık evli olan Gülten Hanım’ın 22 yaşında bir kızı ve 14 yaşında bir oğlu var. 16 senedir tekstil işiyle uğraşan Gülten Demir, aşırı dobra bir kadın ve üzerine gidilmediği sürece sinirlenmediğini söylüyor.
MERT GÖRCÜK
Doğma büyüme İstanbullu olan Mert Görcük, 24 yaşında. Aşçılık eğitimi alan yarışmacı, aynı zamanda yemek yaparken şarkı söylemeyi de çok seviyor ve sesine güveniyor.
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