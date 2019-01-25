Yemekteyiz yarışmasının birinci kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYemekteyiz yarışmasının birinci kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak?
GeriTelevizyon Yemekteyiz yarışmasının birinci kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
25.01.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Yemekteyiz yarışmasının birinci kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemekteyiz yarışmasının birinci kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak?

Yemekteyiz yarışması bugün haftanın finalini yapıyor. Birbirinden farklı karakterlerin yarıştığı Yemekteyiz’de haftanın birincisi 10 bin TL’lik ödülün de sahibi oluyor. Peki, bu hafta Yemekteyiz yarışmanın finalinde neler olacak, büyük ödülü kim kazanacak?

Yemekteyiz yarışması hafta içi her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Bir yarışmacının, diğer dört rakibini ve programın sunucusu Onur Büyüktopçu’yu ağırladığı Yemekteyiz, bugün 306. Bölümüyle bir haftayı daha geride bırakacak. Gün sonunda haftanın değerlendirmesi yapılacak, 10 bin TL’lik ödülü kazanan isim akşam saatlerinde belli olacak.

YEMEKTEYİZ 21-25 OCAK YARIŞMACILARI

ESRA SAKIZCI KİMDİR?

Esra Sakızcı, Şevin Yılmaz, Murat Bayram ve Mert Görcük ile yarışan Gülten Demir, ilk gün hayatına dair bilgiler vermişti. Aslen Kastamonulu olan Gülten Demir, 51 yaşında. 27 yıllık evli olan Gülten Hanım’ın 22 yaşında bir kızı ve 14 yaşında bir oğlu var. 16 senedir tekstil işiyle uğraşan Gülten Demir, aşırı dobra bir kadın ve üzerine gidilmediği sürece sinirlenmediğini söylüyor. Sosyal hayatına çok önem veren Gülten Hanım, yemek yapmayı da yemeyi de çok seviyor.

MURAT BAYRAM

39 yaşındaki Murat Bayram, muhabir ve radyoda da program yapıyor. Aslen Tranzonlu olan ve İstanbul’a Yemekteyiz için gelen Murat Bayram, oldukça heyecanlı ve tezcanlı bir yarışmacı.

ŞEVİN YILMAZ

Yemekteyiz 3. gün yarışmacısı Şevin Yılmaz, üst düzey yönetici asistanı olarak çalışıyor. 30 yaşında olan Şevin Yılmaz Aslen Gaziantepli.

GÜLTEN DEMİR

Esra Sakızcı, Şevin Yılmaz, Murat Bayram ve Mert Görcük ile yarışan Gülten Demir, ilk gün hayatına dair bilgiler vermişti. Aslen Kastamonulu olan Gülten Demir, 51 yaşında. 27 yıllık evli olan Gülten Hanım’ın 22 yaşında bir kızı ve 14 yaşında bir oğlu var. 16 senedir tekstil işiyle uğraşan Gülten Demir, aşırı dobra bir kadın ve üzerine gidilmediği sürece sinirlenmediğini söylüyor.

MERT GÖRCÜK

Doğma büyüme İstanbullu olan Mert Görcük, 24 yaşında. Aşçılık eğitimi alan yarışmacı, aynı zamanda yemek yaparken şarkı söylemeyi de çok seviyor ve sesine güveniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Abiye veda

'Bugün hastanede 100. gün'

"Ben burada edepsiz bir şey göremiyorum"

"Onlar adına utanıyorum" Yılmaz Gruda'dan sitem