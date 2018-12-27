Yemekteyiz yarışmacısı Soner Pakdemir kimdir, diskalifiye mi edildi?
Yemekteyiz yarışmacısı olarak tanınan Soner Pakdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmanın 26 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde yer almayan Soner Pakdemir, instagram hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Soner Pakdemir kimdir, diskalifiye mi edildi?
Rakipleriyle sık sık tartışma içerisine giren Soner Pakdemir, 'diskalifiye mi edildi?' sorularına instagram hesabı üzerinden yanıt verdi. Pakdemir, söz konusu iddialar için "Arkadaşlar çok mesaj aldım. Güzel yorumlarınız da var, kötü yorumlarınız da. Ayrıldığımı düşünüyorsunuz ve bununla ilgili sorular yazıyorsunuz. Yarın hep birlikte göreceğiz ne olmuş ne bitmiş. Yarın görüşmek üzere" yanıtını verdi.
YEMEKTEYİZ SONER KİMDİR?
Yemekteyiz yarışmasının en sıra dışı isimlerinden biri olan Soner Pakdemir, aslen Giresunlu. 29 yaşında olan yarışmacının asıl mesleği ziraat mühendisi ancak baba mesleğini sürdürerek esnaflık yapıyor. Kendini gurme olarak gördüğünü ifade eden Soner Pakdemir, instagram hesabını oldukça aktif kullanıyor.
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