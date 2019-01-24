Yemekteyiz yarışmacısı Gülten Demir kimdir?
Gülten Demir, Yemekteyiz yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Hafta boyunca ilk gün yarışmacısı Murat Bayram ile fikir ayrılığına düşen Gülten Demir, yemekleri konusunda da oldukça iddialı. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Gülten Demir kimdir?
Esra Sakızcı, Şevin Yılmaz, Gülten Demir ve Mert Görcük ile yarışan Gülten Demir, ilk gün hayatına dair bilgiler vermişti. Aslen Kastamonulu olan Gülten Demir, 51 yaşında. 27 yıllık evli olan Gülten Hanım’ın 22 yaşında bir kızı ve 14 yaşında bir oğlu var. 16 senedir tekstil işiyle uğraşan Gülten Demir, aşırı dobra bir kadın ve üzerine gidilmediği sürece sinirlenmediğini söylüyor. Sosyal hayatına çok önem veren Gülten Hanım, yemek yapmayı da yemeyi de çok seviyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle