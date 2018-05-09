“Yemekteyiz” programının akıbeti ne olacak?
Posta Gazetesi'nden Mesut Yar yazdı...
İşte o ihtimaller:
“Yemekteyiz” programının akıbetini merak ediyorum. İki aylık bir aradan söz ediliyordu. Sanırım önümüzdeki haftanın başında o tatil gündeme gelebilir...
Malum Ramazan ayı geliyor ve programın yayın saati iftar saatinden önce olduğu için yarışmacılar çorbayı kaşıklayıp birbirlerine çemkirmek hattına giremeyecekler. Hal böyle olunca iki seçenek var; programa erken tatil yaptırmak, bir. Formatı bir parça değiştirip iftar sonrasına denk getirmek, iki...
İkinci şık Survivor bu hızla giderken bir parça zor. O yüzden çare ilk seçeneğe kilitleniyor...
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