Yemekteyiz haftanın kazananı kim oldu? İşte, haftanın finali
Yemekteyiz, mutfaktaki hünerlerini sergileyen yarışmacıları ödüllendirmeye devam ediyor. Hafta içerisinde 5 ayrı günde mücadele veren yarışmacılar, menülerindeki en lezzetli yemekleri diğer yarışmacılara sundu. Aldıkları puanlara göre ise haftanın birincisi belirlenmiş oldu. İşte, Yemekteyiz yarışmasının haftanın birincisi ödülünü kazanan ismi
Yemekteyiz haftanın finali ile bu haftanın kazananını belirledi. Müge Yaşarlar, Hikmet Işık, Esma Karaca, Ercan Uçar ve Özlem Acar'ın hafta boyunca sergilediği performansların ardından haftanın birincisi belli oldu. Peki, Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı kim oldu. İşte, puan bilgileri ve detaylı bilgiler
HAFTANIN FİNALİSTİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de bu haftanın yarışmacıları Müge Yaşarlar, Hikmet Işık, Esma Karaca, Ercan Uçar ve Özlem Acar farklı günlerde performanslarını sergilemişlerdi. Haftanın son gününde Özlem Acar'ın da yemek sunumunu gerçekleştirmesinin ardından son söz Onur Büyüktopçu'ya geçti. Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanla birlikte Ercan Uçar, 24 puanla haftanın birincisi oldu. Yemekteyiz'de haftanın puanlaması ise şu şekilde neticelendi;
Hikmet Işık-14 puan
Müge Yaşarlar-16 puan
Esma Karaca-13 puan
Ercan Uçar-24 puan (Onur Büyüktopçu puan vermeden önce: 15 puan)
Özlem Acar-15 puan
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