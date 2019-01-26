Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 25 Ocak Yemekteyiz'i kim kazandı?
Yemekteyiz 25 Ocak Cuma günü yayınlanan haftanın finali bölümü ile merak konusu oldu. Birbirinden iddialı yarışmacıların hünerlerini sergilediği hafta boyunca 5 kişi, birbirlerinin sofrasına ve yemeklerine puan verdi. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Yemekteyiz'de haftanın birincisi, oylamanın tamamlanmasının ardından açıklandı. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu programa yine gerilim dolu anlar hakim oldu. Birbirlerinin yemeklerini beğenseler de az puan veren yarışmacılar, kendilerini savundular. Peki, bu hafta Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte, haftanın birincisi
HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 13 puanla Mert Bey oldu. En çok puan alan dördüncü isim de 14 puanla Şevin Hanım oldu. Haftanın üçüncüsü ise 17 puan alan Murat Bey oldu. Yarışmacılardan ve Onur Büyüktopçu'dan toplamda 21 puan alan Esra ve Gülten Hanım haftanın birincisi oldu. Böylelikle büyük ödül ikiye bölündü.
ESRA SAKIZCI KİMDİR?
Esra Sakızcı, Şevin Yılmaz, Murat Bayram ve Mert Görcük ile yarışan Gülten Demir, ilk gün hayatına dair bilgiler vermişti. Aslen Kastamonulu olan Gülten Demir, 51 yaşında. 27 yıllık evli olan Gülten Hanım’ın 22 yaşında bir kızı ve 14 yaşında bir oğlu var. 16 senedir tekstil işiyle uğraşan Gülten Demir, aşırı dobra bir kadın ve üzerine gidilmediği sürece sinirlenmediğini söylüyor. Sosyal hayatına çok önem veren Gülten Hanım, yemek yapmayı da yemeyi de çok seviyor.
MURAT BAYRAM
39 yaşındaki Murat Bayram, muhabir ve radyoda da program yapıyor. Aslen Tranzonlu olan ve İstanbul’a Yemekteyiz için gelen Murat Bayram, oldukça heyecanlı ve tezcanlı bir yarışmacı.
ŞEVİN YILMAZ
Yemekteyiz 3. gün yarışmacısı Şevin Yılmaz, üst düzey yönetici asistanı olarak çalışıyor. 30 yaşında olan Şevin Yılmaz Aslen Gaziantepli.
GÜLTEN DEMİR
Esra Sakızcı, Şevin Yılmaz, Murat Bayram ve Mert Görcük ile yarışan Gülten Demir, ilk gün hayatına dair bilgiler vermişti. Aslen Kastamonulu olan Gülten Demir, 51 yaşında. 27 yıllık evli olan Gülten Hanım’ın 22 yaşında bir kızı ve 14 yaşında bir oğlu var. 16 senedir tekstil işiyle uğraşan Gülten Demir, aşırı dobra bir kadın ve üzerine gidilmediği sürece sinirlenmediğini söylüyor.
MERT GÖRCÜK
Doğma büyüme İstanbullu olan Mert Görcük, 24 yaşında. Aşçılık eğitimi alan yarışmacı, aynı zamanda yemek yaparken şarkı söylemeyi de çok seviyor ve sesine güveniyor.
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