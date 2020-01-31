Yemekteyiz 31 Ocak birincisi kim oldu en fazla puanı kim aldı? İşte Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında 27 Ocak günü başlayan bir haftalık maraton 31 Ocak akşamı sona eridi. Rekabetin ve eleştirinin eksik olmadığı Yemekteyiz'in final gününde Neşe Hanım misafirlerini iddialı bir menü ile karşıladı. 5 farklı yarışmacının mücadele verdiği yarışmada, Seda Sayan'ın da oylarıyla en çok puanı alan isim haftayı birincilikle kapattı. Peki, Seda Sayan ile Yemekteyiz'in bu haftaki kazananı kim oldu? Para ödülünü kim kazandı? İşte,27 31 Ocak haftası Yemekteyiz birincisi...

31 OCAK SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın finali Neşe Hanım'ın evinde gerçekleşti. Neşe Hanım konuklarının karşısına yoğurtlu misket köfte çorbası, tavuklu krep, gavurdağ salatası, hünkar beğendi, pirinç pilavı, haşhaşlı revani menüsü ile çıktı. Neşe Hanım hazırladığı menü ile rakiplerinin sert sözlerine hedef oldu.

Neşe Hanım'ın yemeklerinin tadına bakan yarışmacılar daha sonra puanlama bölümüne geçti. Seda Sayan'ın da oylarının etkili olduğu yarışmada Yemekteyiz birincisi kim oldu sorusu yanıt buldu.

Yemekteyiz'de bu hafta sıra dışı bir durum yaşandı. Bu hafta en fazla oyu alan isim iki yarışmacı oldu. En çok puanı alan yarışmacılar Yemekteyiz'de Türkan ve Seyhan Hanım oldu. Böylece yarışmacılar 10 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazandı.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Yemekteyiz'in 27 31 Ocak haftası yarışmacıları Yasemin Erdem, Emin Bozdemir, Türkan Armutlar, Seyhan Çelik, Neşe Can oldu.