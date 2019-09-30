Yayın tarihi belli oldu: O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?
O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlenmeye devam edeceği O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüride değişiklik yok. Peki, O Ses Türkiye yeni sezonu ne zaman başlayacak?
O Ses Türkiye’nin yeni sezonuyla ilgili en çok merak edilen sorulardan biri yanıt buldu, programın yeni sezon tarihi netleşti. Yıllardır programın jüri koltuğunda oturan Hadise ve Murat Boz ile birlikte ekibe geçen sezon jüriye dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan da, yeni sezonda yer alacak. O Ses Türkiye'nin 9. yeni sezon ilk bölümü ise 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de yayınlanacak.
O Ses Türkiye'de geçen sezon kim şampiyon oldu?
O Ses Türkiye'nin 8. sezon finalinde son ikiye kalan Umut Kaç ve Ferat Üngür arasında yeniden sms oylaması yapılmıştı. Canlı yayındaki oylama sonrasında Murat Boz'un takımından Ferat Üngür, O Ses Türkiye 2019'un şampiyonu olmuştu.
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