“Yaşım Kaç?”, ilk bölümünde 170 bin lira kazandırdı!
Kanal D’nin sunuculuğunu Behzat Uygur’un üstlendiği “Yaşım Kaç?” dün ilk bölümüyle ekrana geldi. Yarışmacıların seçtikleri ipuçları ile daha önce hiç görmedikleri kişilerin yaşlarını tahmin etmeye çalıştıkları “Yaşım Kaç?”ta eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.
Yarışmacıların 500 bin lira ile başladıkları yarışmada yaptıkları her yanlış tahmin ile para ödülü eksilirken, “tam isabet” yapıp misafirin yaşını doğru tahmin ettiklerinde de ödüle ek 5 bin lira kazandılar.
Programın ilk bölümünde yarışan Mustafa – Ebru Kaya çifti heyecan ile yaptıkları tahminler sayesinde ile 170 bin lira kazanıp büyük sevinç yaşadılar.
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