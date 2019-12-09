Yasemin Ergene Özilhan kimdir kaç yaşındadır? İşte Yasemin Ergene Özilhan'ın hayatı

Instagram hesabındaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Ergene Özilhan, yıllar sonra Mucize Doktor dizisinde yeniden ekranlara dönüş yaptı. "Aşk Oyunu" "Koçum Benim" "Vizontele Tuuba" gibi sinema ve dizilerde yer alan oyuncunun Doktorlar dizisi sonrası yeniden bir projede yer alması sevenlerini heyecanlandırdı. Peki, Yasemin Ergene Özilhan hangi dizilerde oynadı? İşte, Yasemin Özilhan'ın biyografisi.

YASEMİN ERGENE ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene 22 Ocak 1985'te Hamburg Almanya'da dünyaya geldi. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.

Özilhan Koçum Benim, Çocuğun Var Derdin Var, Aşk Oyunu, Doktorlar, Babam Olacak Adam gibi dizileri ve Vizontele Tuuba adlı sinama filminde yer aldı.

Ünlü oyuncu, bir röportajında oyunculuk kariyerini noktaması ile ilgili şunları söylemişti;

Bir kere okula başladım. Çocuklar aynı süreçte doğdu. Otomatik olarak tercih yapmam gerekti. 7x24 sette olup çocuklarla ilgilenme şansım yoktu.