Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yasak Elma dizisi dün akşam 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İkinci sezonda bünyesine yeni isimleri dahil eden Yasak Elma’nın son bölümünde Yıldız’ın geçmişte bir evlilik yaptığı ancak annesinin etkisiyle nikah iptali istediği ortaya çıktı. Son bölüm finaline ise Zeynep ve Cem’in sevgili olması damga vurdu. Şimdi ise gözler yeni bölümde… Peki, Yasak Elma 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yasak Elma dizisi olaylı bir bölümü daha geride bıraktı. Ekran macerasında haftaları deviren Yasak Elma’nın 1 Ekim tarihli bölümünde geçmişten gelen bir isim Ender’e büyük bir koz verdi. Yıldız’ın başından bir evlilik geçtiğini öğrenen Ender, Kemal ile işbirliği yaptı. Öte yandan Alihan’ın buluşma yerine gelmemesi nedeniyle büyük bir yıkım yaşayan Zeynep, duygusal anlar yaşadı. Yasak Elma son bölüm finalinde ise hem Yıldız hem de Zeynep cephesinde beklenmedik bir sahne ekrana yansıdı. Kemal’in Yıldız’ı öptüğü anlara tanık olan izleyiciler, Zeynep’in aldığı kararla şaşkınlık yaşadı. Alihan’ın sevgilisi olduğunu düşünen Zeynep, Cem’in ilgisine kayıtsız kalmadı ve ona bir şans denemeye karar verdi. Tüm bu sahnelere tanık olan izleyiciler heyecanla Yasak Elma yeni bölüm fragmanını sorguluyor.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ender, Kemal’i Yıldız’a yakınlaştırmanın yollarını ararken aklına bir fikir gelir. Yıldız’ı her gün Kemal’i görmeye mecbur bırakacak bu planı harekete geçirmek için kolları sıvar. Olacaklardan habersiz olan Yıldız ise Defne’yle samimiyetini ilerletiyordur.
Zeynep Alihan’ın buluşma yerine gelmemesinden sonra yıkılmıştır. Alihan kendini açıklamak istese de, Zeynep artık inanmaz. Zeynep’in Alihan’la ilgili duyduğu bir haber ise onu başka kararlar almak zorunda bırakacaktır.
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