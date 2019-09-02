Yasak Elma dizisinin yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?
Yasak Elma dizisinin yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Haziran ayında sezon finali yaparak ekran macerasına ara veren Yasak Elma 48. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Peki, Yasak Elma dizisinin yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?
Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma’nın yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu. Yasak Elma dizisinin yeni sezon ilk bölümü 9 Eylül Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak.
IMAN CASABLANCA KADROYA DAHİL OLUYOR!
"Best Model Of The World" yarışmasında birincilik tacını takan Faslı model Iman Casablanca, dizide "Leyla" karakterine hayat verecek.
Leyla, istemediği biriyle zorla evlendirilmiştir. Leyla tüm imkanlarını zorlayarak kaçar ve hayata tutunma mücadelesinde yolu Kaya ile kesişir. Bu ikisinin de hayatını bambaşka bir yöne sürükleyecektir.
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