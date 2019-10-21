Yasak Elma dizisi final mi yapıyor?
Pazartesi dizilerinden Yasak Elma final iddialarıyla gündeme geldi. Üçüncü sezon bölümleriyle devam eden ve yeni sezonda kadrosuna sürpriz isimlerin dahil olduğu Yasak Elma’nın final yapacağı söylentileri kulislerde dolaşmaya başladı. Peki, Yasak Elma dizisi final mi yapacak?
Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştıkları Yasak Elma’dan takipçilerini üzecek bir haber geldi.
Medya kulislerinde dolaşan iddialara göre, üçüncü sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma 2020 yılının mayıs ayının ilk haftası erken final yapacak ve ekran macerasını tamamlayacak. Yasak Elma’nın yapımcısı ve oyuncularından final haberlerine yönelik bir açıklama gelmedi.
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