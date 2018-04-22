Yasak Elma 6. bölüm fragmanında ender ant içiyor
Yasak Elma dizisi yayınlanan 6. bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ender Yıldız’ın Halit’in yanına geri döndüğünü görünce, bir kumpasa kurban gittiğini anlar ve Yıldız’ın gerçek yüzünü Halit’e göstermek için ant içer. İşte, Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Yasak Elma dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yıldız masumiyetini kullanarak Halit’i kazanmaya uğraşırken, Halit’in peşinde sadece Ender’in olmadığını anlayacaktır. İşte, Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ender Yıldız’ın Halit’in yanına geri döndüğünü görünce, bir kumpasa kurban gittiğini anlar ve Yıldız’ın gerçek yüzünü Halit’e göstermek için ant içer. Yıldız masumiyetini kullanarak Halit’i kazanmaya uğraşırken, Halit’in peşinde sadece Ender’in olmadığını anlayacaktır.
Alihan ise kendi hazırladığı oyunda yenilmenin acısını Zeynep’e sürpriz yaparak çıkarır. Alihan’ın beklenmedik hareketi Zeynep’in duygularını kontrol etmesini çok zorlaştıracaktır…
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Halit’in Yıldız’ı kafede Ender’in elinden kurtarması Ender’in tüm intikam oklarını Yıldız’a çevirmesine neden olur. Yıldız Ender’in yaptıklarını kendi lehine çevirmeye çalışırken, karşısına çıkan yeni bir rakiple baş etmek zorunda kalacaktır.
Zeynep ve Alihan birbirlerine olan hislerini daha fazla gizleyemezler. Zeynep bir karar vermek zorundadır. Ya hislerini yaşayacak ya da korktuğu bu aşka hiç adım atmayacaktır...
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