Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?
Fox TV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonu ile ekranlara geri dönen Yasak Elma, bu hafta 50. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yasak Elma'nın yayınlanan son bölümüne, Yıldız ve Ender birlik olması izleyenleri ilerleyen bölümler için meraklandırdı. Peki, Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde başka neler yaşandı? İşte, Yasak Elma, yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar.
Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece gibi oyuncuların paylaştığı Yasak Elma pazartesi akşamı yeni bölümüyle yayınlandı. Yasak Elma'nın ekranlara gelen son bölümünün ardından, haftaya yayınlanacak olan 51. bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümde dair bilgiler..
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
50. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu Yasak Elma, 50. bölümü ile bu hafta izleyici ile buluşacak. Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika’nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.
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