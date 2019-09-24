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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.09.2019 - 00:03, Son Güncelleme:

Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

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Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonu ile ekranlara geri dönen Yasak Elma, bu hafta 50. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yasak Elma'nın yayınlanan son bölümüne, Yıldız ve Ender birlik olması izleyenleri ilerleyen bölümler için meraklandırdı. Peki, Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde başka neler yaşandı? İşte, Yasak Elma, yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar.

Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece gibi oyuncuların paylaştığı Yasak Elma pazartesi akşamı yeni bölümüyle yayınlandı. Yasak Elma'nın ekranlara gelen son bölümünün ardından, haftaya yayınlanacak olan 51. bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümde dair bilgiler..

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz. 

50. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu Yasak Elma, 50. bölümü ile bu hafta izleyici ile buluşacak. Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika’nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.

 

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