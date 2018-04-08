Yasak Elma 4. bölüm 3. fragmanında hırsızlık suçlaması
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Ekran macerasında üç haftayı geride bırakan Yasak Elma’nın 4. bölümüne dair yeni ipuçları veren fragmana Ender’in hırsızlık suçlaması damga vurdu. Yaşadıklarından sonra sıfırdan başlamak zorunda kalan Ender’in ani ziyareti Yıldız ve Halit’i yeniden yakınlaştırıyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet!
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanlarına bir yenisi eklendi. Dizinin yeni bölüm tarihine kısa bir süre kala paylaşılan 3. fragmanda Ender ve Halit'in karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekti. Yıldız'ı zor durumda bırakmak için genç kızın iş yerine giden Ender, Halit'i karşısında buldu. Öte yandan Zeynep ve Alihan'ın yakınlaştığı anlar heyecan yarattı.
Ender sahip olduğu her şeyi kaybetmesinin ardından iyice hırçınlaşmıştır. Kendi düştüğü durumu eski dostlarından gizlemeye çalışırken tüm kapılar bir bir yüzüne kapanır. Yıldız eski iş yerine geri döner ama orası artık onun için güvenli değildir. Zeynep ise Alihan’dan kaçmaya çalıştıkça onu daha çok düşündüğünü ve onu içinde büyüttüğünü anlar. Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ender, Yıldız’ı hafife almanın cezasını ağır ödedi. Kardeşi Caner’le düşüşünü kimseye göstermemek için çabaladı. Yıldız, Halit’le ilgili riskli bir karar verdi. Zeynep ve Alihan’ın yaşadığı gerginlikler onları daha da yakınlaştırdı.
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