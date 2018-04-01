Yasak Elma 3. bölüm fragmanları yayınlandı!
Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Yasak Elma dizisinin yarın akşam ekranlara gelecek olan 3. bölümüne ait 1. ve 2. fragmanlar izleyicilerle paylaşıldı. Konusundaki entrikalarla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölüm fragmanları son bölümün ekranlara gelmesinin hemen ardından yayınlanmıştı. Dizinin merakla beklenen bu bölümünde, Ender ile Halit arasındaki diyalog merak uyandır. Peki, Yasak Elma 3. bölüm fragmanlarında başka neler var? Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde başka neler olacak?
Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna ve Eda Ece gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma'nın 3. bölüm fragmanları yayınlandı. Sürprizlerle dolu Yasak Elma son bölümünün hemen ardından yayınlanan fragmanlarda sürprizlerin ardı arkası kesilmeden devam edecek. Ekranlara gelecek yeni bölümde, Ender ve Halit arasındaki diyalog izleyenleri meraklandırırken, Kurduğu oyuna kendisi düşen Ender, duydukları karşısında büyük bir şok yaşayacaktır. İşte, Yasak Elma dizisinin yayınlanacak olan 3. bölümüne ait fragmanlar ve yeni bölüme dair bazı detaylar...
YASAK ELMA 3. BÖLÜM FRAGMANLARI
Yasak Elma dizisinin 3. yeni bölümüne ait fragmanlar izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan ilk fragmanda, Ender ve Halit arasındaki diyalog merak uyandırırken; 2. fragmanda Alihan - Zeynep ikilisinin romantik anları dikkat çekti. Kurduğu oyuna kendisi düşen Ender, duydukları karşısında büyük bir şok yaşar. Halit artık gerçeklere öğrenmiştir ve onu hiç düşünmeden kapı dışarı eder. Yıldız, amacına ulaştığını düşünse de büyük bir düşman edinmiştir. Mahallesine geri gönderilen Ender, her şeye yeniden başlayacak ve kendisini bu duruma düşürenlerden intikamını alacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız baş koyduğu yolda ilerlemekte kararlıdır. Bunun için ilk hedefi Ender’dir. Ender’in özel hayatının detaylarını öğrenmek için elinden geleni yapar. Zeynep Alihan’dan uzak durmak istese de başına gelen talihsiz kaza ikiliyi bir araya getirir.
YASAK ELMA DİZİSİNİN GENEL KONUSU
Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir.
Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.
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