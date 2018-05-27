Yasak Elma 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız, Ender'den rahatsız oluyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYasak Elma 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız, Ender'den rahatsız oluyor
GeriTelevizyon Yasak Elma 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız, Ender'den rahatsız oluyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
27.05.2018 - 18:30, Son Güncelleme:

Yasak Elma 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız, Ender'den rahatsız oluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasak Elma 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız, Ender'den rahatsız oluyor

Yasak Elma dizisinin 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diziseverlerin merakla beklediği ve yeni bölüme dair ipucu edinmek istediği fragmanda, Ender'in eve taşınmasının Yıldız'ı sinirlendirdiği görülüyor. Öte yandan, Ender'in tavırları karşısında Yıldız'ın ne tepki vereceği fragmanı izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında başka neler var? Yasak Elma 11. bölümde neler olacak?

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna ve Eda Ece gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma'nın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme dair pek çok detay veren fragmanda eve taşınan Ender'den rahatsız olan Yıldız'ın tavırları dikkat çekiyor. İşte, Yasak Elma 11. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair bazı detaylar...

YASAK ELMA 11. BÖLÜM FRAGMANLARI

Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisinin 28 Mayıs akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümüne ait 2. fragman izleyiciyle paylaşıldı. Dizinin yeni bölüm 1. fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Yasak Elma'nın bu hafta ekranlara gelecek 11. bölümünde, Ender’in eve gelmesi bütün dengeleri değiştirir. Erim’in mutluluğu için sessiz kalan Halit Ender’in elini güçlendirirken,Yıldız çaresiz bu duruma katlanmak zorunda kalır.

Öte yandan Zeynep ise şirket içi aldığı bir kararla Alihan’ı beklemediği yerden vurur. Alihan, Cem ve Zeynep yakınlaşmasından çok rahatsızdır. Bu durum onun çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı yeniden hatırlamasına neden olur.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Yasak Elma'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan 10. bölümünde, Alihan’ın korkuları yüzünden verdiği ani karar, Zeynep’i perişan eder ve işten ayrılmaya karar verir. Alihan ise ondan ayrılmasına rağmen onu her gün görmemeyi kabul edemez. Bu arada şirkete Alihan’ın Amerika’da çalışan üst düzey yöneticisi Cem genel müdür olarak gelir. Ender Yıldız’ı bütün cemiyete rezil etmenin yolunu bulur. Erim’in anı rahatsızlığı Halit’i hayati bir karar vermek zorunda bırakır…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uzmanı uyarıyor: Hijyenle ilgili bu şehir efsanelerine kanmayın!

Hande Erçel Londra yolcusu

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'ya rekor teklif

Kalp ve Damar Cerrahı İlknur Akdemir'den ilk single