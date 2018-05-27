Yasak Elma 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız, Ender'den rahatsız oluyor
Yasak Elma dizisinin 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diziseverlerin merakla beklediği ve yeni bölüme dair ipucu edinmek istediği fragmanda, Ender'in eve taşınmasının Yıldız'ı sinirlendirdiği görülüyor. Öte yandan, Ender'in tavırları karşısında Yıldız'ın ne tepki vereceği fragmanı izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında başka neler var? Yasak Elma 11. bölümde neler olacak?
Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna ve Eda Ece gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma'nın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme dair pek çok detay veren fragmanda eve taşınan Ender'den rahatsız olan Yıldız'ın tavırları dikkat çekiyor. İşte, Yasak Elma 11. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair bazı detaylar...
YASAK ELMA 11. BÖLÜM FRAGMANLARI
Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisinin 28 Mayıs akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümüne ait 2. fragman izleyiciyle paylaşıldı. Dizinin yeni bölüm 1. fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Yasak Elma'nın bu hafta ekranlara gelecek 11. bölümünde, Ender’in eve gelmesi bütün dengeleri değiştirir. Erim’in mutluluğu için sessiz kalan Halit Ender’in elini güçlendirirken,Yıldız çaresiz bu duruma katlanmak zorunda kalır.
Öte yandan Zeynep ise şirket içi aldığı bir kararla Alihan’ı beklemediği yerden vurur. Alihan, Cem ve Zeynep yakınlaşmasından çok rahatsızdır. Bu durum onun çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı yeniden hatırlamasına neden olur.
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Yasak Elma'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan 10. bölümünde, Alihan’ın korkuları yüzünden verdiği ani karar, Zeynep’i perişan eder ve işten ayrılmaya karar verir. Alihan ise ondan ayrılmasına rağmen onu her gün görmemeyi kabul edemez. Bu arada şirkete Alihan’ın Amerika’da çalışan üst düzey yöneticisi Cem genel müdür olarak gelir. Ender Yıldız’ı bütün cemiyete rezil etmenin yolunu bulur. Erim’in anı rahatsızlığı Halit’i hayati bir karar vermek zorunda bırakır…
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