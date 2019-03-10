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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
10.03.2019 - 22:41, Son Güncelleme:

Yaralı Kuşlar dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

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Yaralı Kuşlar dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

Kanal D’de yeni bir günlük dizi izleyici karşısına çıkacak: Yaralı Kuşlar. İstanbul'un kalabalık semtlerinde mendil satan küçük Ömer'in ve ablası bildiği Meryem'in, hayatta kalma mücadelesinin anlatıldığı, iyi ile kötünün, gerçekle yalanın karıştığı Yaralı Kuşlar’ın yakın zamanda izleyicilerle buluşması bekleniyor. Peki, Yaralı Kuşlar dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yaralı Kuşlar dizisine dair detaylar belli olmaya başladı. Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer’in (Emre Mete Sönmez), ablası bildiği Meryem’le (Gizem Arıkan) hayata tutunma çabasını konu alan Yaralı Kuşlar, izleyicileri derinden etkileyecek.

Yediden yetmişe herkesin kalbine dokunacak Yaralı Kuşlar’ın kadrosunda; Gizem Arıkan (Meryem), Emre Mete Sönmez (Ömer-Efe), Ali Yasin Özegemen (Levent), Ayşen İnci (Ulviye), Özgür Özberk (Tekin), Elif Erol (Hülya), Utku Çorbacı (Bahadır),Cemre Melis Çınar (Melis), Emre Çaltılı (Cemil), Hasan Ballıktaş (Hasan), Canan Karanlık (Neriman), Sezgin Irmak (Doğan), Tuğba Tutuğ (Ayşe), Emek Büyükçelik (Safiye), Nuray Erkol (Aysel), Ceren Yavuz (Aslı),Ozan Turan (Yaşar), Mert Ateş (Çıta),Erdem Eren Ayaz (Çamur), Sayid Ege Yıldırım (Minik), Ada Çapa (Dilsiz) gibi birbirinden yetenekli isim yer alıyor.

 

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