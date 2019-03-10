Yaralı Kuşlar dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?
Kanal D’de yeni bir günlük dizi izleyici karşısına çıkacak: Yaralı Kuşlar. İstanbul'un kalabalık semtlerinde mendil satan küçük Ömer'in ve ablası bildiği Meryem'in, hayatta kalma mücadelesinin anlatıldığı, iyi ile kötünün, gerçekle yalanın karıştığı Yaralı Kuşlar’ın yakın zamanda izleyicilerle buluşması bekleniyor. Peki, Yaralı Kuşlar dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yaralı Kuşlar dizisine dair detaylar belli olmaya başladı. Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer’in (Emre Mete Sönmez), ablası bildiği Meryem’le (Gizem Arıkan) hayata tutunma çabasını konu alan Yaralı Kuşlar, izleyicileri derinden etkileyecek.
Yediden yetmişe herkesin kalbine dokunacak Yaralı Kuşlar’ın kadrosunda; Gizem Arıkan (Meryem), Emre Mete Sönmez (Ömer-Efe), Ali Yasin Özegemen (Levent), Ayşen İnci (Ulviye), Özgür Özberk (Tekin), Elif Erol (Hülya), Utku Çorbacı (Bahadır),Cemre Melis Çınar (Melis), Emre Çaltılı (Cemil), Hasan Ballıktaş (Hasan), Canan Karanlık (Neriman), Sezgin Irmak (Doğan), Tuğba Tutuğ (Ayşe), Emek Büyükçelik (Safiye), Nuray Erkol (Aysel), Ceren Yavuz (Aslı),Ozan Turan (Yaşar), Mert Ateş (Çıta),Erdem Eren Ayaz (Çamur), Sayid Ege Yıldırım (Minik), Ada Çapa (Dilsiz) gibi birbirinden yetenekli isim yer alıyor.
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