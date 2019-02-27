Yaralı Kuşlar başlıyor
Kanal D’nin merakla beklenen yeni günlük dizisi Yaralı Kuşlar yakında Kanal D ‘de başlıyor!
Başrollerinde, Gizem Arıkan, Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen, Ayşen İnci, Özgür Özberk, Elif Erol, Utku Çorbacı ve Cemre Melis Çınar’ın olduğu Yaralı Kuşlar Kanal D' de ekrana gelecek.
İstanbul'un kalabalık semtlerinde mendil satan çocukların, hayatta kalma mücadelesini anlatan hikayesiyle İyi ile kötünün, gerçekle yalanın karıştığı Yaralı Kuşlar yakında Kanal D'de!
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