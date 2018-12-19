Yağnur, aile krizine neden olan o fotoğrafın hikayesini anlattı…
Kanal D'nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Yağnur, eşinin dansözlerle çekilmiş fotoğrafına açıklık getirdi.
Yağnur' un eşine ait dansözlerle çekilmiş bir fotoğrafı stüdyoda gösterildi. Bunun üzerine Yağnur konuya açıklık getirdi. Şöyle ki; eltisini ziyarete gidip gitmeme konusunda eşiyle tartışan Yağnur onu dinlemeyip gidince eşi misilleme yapmış. Dansözlerle çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına "Yalnızlık kötü bir şey" yazmış. Fotoğrafı gören Yağnur'un arkadaşları ona haber vermiş. Eşinin sosyal medyasında gördüğü bu fotoğraf yüzünden kötü olan Yağnur bir süre eşi ile görüşmemiş. O anları anlattığı sırada gözleri dolan Yağnur'a olayı şaşkınlıkla dinleyen diğer gelinler destek oldular.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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