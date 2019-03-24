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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.03.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

Vuslat’ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Vuslat neden yok?

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Vuslat’ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Vuslat neden yok?

Vuslat dizisinin yeni bölüm akıbeti merak konusu oldu. Başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı; Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı gibi oyuncuların yer aldığı Vuslat dizisinin bu hafta yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Vuslat’ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Vuslat neden yok?

TRT1 ekranlarında Pazartesi günleri ekrana gelen Vuslat dizisinin yayın akışında yer almaması, dizi hayranlarının ‘Vuslat’ın yeni bölümü yayınlanmayacak mı?’ sorusunu sormasına neden oldu. 24 Mart’ta 12. Bölümü yayınlanması beklenen dizinin akıbeti de araştırılmaya başlandı. Peki Vuslat dizisi neden yok?

VUSLAT’IN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAYACAK MI?

Girdiği aşk yolculuğunda halden hale girecek ve pek çok badire atlatacak olan Aziz’in dönüşüm serüvenini anlatan Vuslat dizinin 12. Bölümü TRT1’in yayın akışında yer almadı. İzleyicilerin merak ettiği sorunun cevabı, TRT1'in internet sitesinde cevaplandı. Vuslat dizisi 25 Mart Pazartesi günü Euro 2020 Türkiye-Moldova milli maç nedeniyle yayınlanmayacak.

VUSLAT’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Vuslat’ın bu haftaki on birinci bölümünde Feride, Yalçın’a videoyu teslim etmekten son anda vazgeçer. Aziz’in evden taşınma haberi Perihan’ı çileden çıkartır. Kerem ile Sultan fotoğrafta gördükleri kişinin peşine düşerken, Yalçın’ı da beklenmedik bir sürpriz bekler. Kerem, karakola giderek komisere bir teklifte bulunur. Fırat, hastalığı halen devam eden Aneta’yı eve getirir. Eve geri dönen Fırat evle ilgili yaşananların hepsini öğrenir. Perihan, Nehir ile Aziz’in nişanını yapmaya karar verir. Kerem Nehir ile birlikte yeni bir oyun oynar. Şirkette çok ciddi krizleri arka arkaya yaşan Aziz, Salih Baba’yı ziyaret eder.

 

 

 

 

 

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