Vuslat'ın 31. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1'de izleyiciyle buluşan ve başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı Vuslat dizisi, 2 Aralık Pazartesi akşamı 31. bölümüyle ekranlarda olacak. Gözler şimdi sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacağında. Peki, Vuslat'ın 31. yeni bölümünde neler olacak?
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Vuslat dizisinin 31. bölüm fragmanları yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Vuslat'ın bu haftaki bölümü heyecan dolu olacak. İşte, Vuslat'ın 31. bölüm fragmanları...
Vuslat'ın bu haftaki bölümünde;
Aziz şüphelerinden arınmasının tek yolunun, Necmi’nin verdiği görevi yerine getirmekten geçtiğini anlamıştır. Tuzağa düşürüldüğü yere geri döndüğünde gizli düşmanının sembolüyle karşılaşır. Aziz’in gizli düşmanı adeta kozasından çıkacağı zamanı bekleyen bir kelebek gibi kapalı kapıların ve duvarların ardına gizlenmiştir.
Feride, taşındıkları yeni evden ortaya çıkan eşyalarla adeta annesiyle yeniden tanışır. Bu tanışmayla beraber geçmişin aydınlık ve karanlık taraflarıyla yüzleşmeye başlayan Feride, duygusal bir hal içindedir. Bir taraftan da Hasibe’nin artık açık hale gelen düşmanlığıyla baş etmektedir.
Kerem, Bülent’le karşı karşıya geldikten sonra kendisine söylendiğini düşündüğü yalanların peşine düşer. Aziz’in, annesi hakkında söylediklerinden başlar ve Aziz’i Alice ile karşılaştırır. Aziz, etrafında dönen oyunlarla yine yolunu kaybetme noktasına gelir. Ta ki Salih, inzivadan çıkıp gelene ve ‘Yolcu’nun hakikat yolundaki engellerini ortadan kaldırmaya başlayana kadar…
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