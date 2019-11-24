Vuslat'ın 30. bölüm fragmanları yayınlandı
TRT 1'de izleyiciyle buluşan ve başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı Vuslat dizisi, 25 Kasım Pazartesi akşamı 30. bölümüyle ekranlarda olacak. Gözler şimdi sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacağında. Peki, Vuslat'ın 30. yeni bölümünde neler olacak?
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Vuslat dizisinin 30. bölüm fragmanları yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Vuslat'ın bu haftaki bölümü heyecan dolu olacak. İşte, Vuslat'ın 30. bölüm fragmanları...
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